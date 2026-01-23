Άνω Γλυφάδα: Σοκαριστική μαρτυρία για τις τελευταίες στιγμές της 56χρονης – “Την πέρασα για σακούλι, αλλά ήταν η Χριστίνα”

Συγκλονίζουν οι περιγραφές κατοίκων της Άνω Γλυφάδας που την Τετάρτη 21/1 είδαν την 56χρονη να χάνει τη ζωή της, εγκλωβισμένη κάτω από ένα αυτοκίνητο.

Γειτόνισσα της άτυχης καθηγήτριας και μητέρας ενός παιδιού μίλησε στο Kontra Channel και περιέγραψε τις δραματικές στιγμές.

«Νόμιζα ότι είδα την τσάντα της, αλλά ήταν η ίδια» είπε η γυναίκα που είδε τα τελευταία δευτερόλεπτα της 56χρονης.

«Ήμασταν μέσα στο σπίτι την βλέπαμε από το παράθυρο. Εμείς από το παράθυρο να βλέπουμε και να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα» τόνισε χαρακτηριστικά η γειτόνισσα της 56χρονης εξηγώντας: «Σχόλαγε από τη δουλειά της και έπρεπε να έρθει γιατί της είπαν ότι πλημμυρίζει το σπίτι της. Όλοι οι δρόμοι ήταν χείμαρροι».

«Την πέρασα για ένα σακούλι. Έλεγα η Χριστίνα έχασε την τσάντα της αλλά δεν ήταν η τσάντα της ήταν η Χριστίνα» είπε ακόμα η αυτόπτης μάρτυρας.

Κάτοικοι της περιοχής αλλά και Πυροσβεστική προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν την 56χρονη, η οποία βρισκόταν κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου. Ο ιδιοκτήτης του ασημί αυτοκινήτου κάτω από το οποίο εγκλωβίστηκε η γυναίκα ανέφερε στον ΑΝΤ1: «Είχαν ανέβει επάνω στο μπλε αμάξι και έσπρωχναν με τα πόδια τους μήπως μπορέσουν να την απεγκλωβίσουν, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν».

Η άτυχη γυναίκα έμενε μαζί με την κόρη της και ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στους γείτονές της.

Την άτυχη γυναίκα γνώριζε και ο Γιάννης Καλλιάνος, ο οποίος είχε συνεργαστεί μαζί της και μιλώντας στο Mega είπε: «Περίπου πριν 8-9 χρόνια είχαμε συνεργαστεί, είχα δουλέψει στο φροντιστήριό της στην Άνω Γλυφάδα. Το πατρικό μου σπίτι είναι από εκεί που φαίνονται όλες αυτές οι καταστροφικές εικόνες 150 μέτρα. Άρα λοιπόν στο φροντιστήριο που εργαζόταν και δούλευε η Χριστίνα και ήταν υπεύθυνη είχα δουλέψει τρεις χρονιές συνεχόμενες. Τρεις σχολικές σεζόν ως μαθηματικός.

Μιλάμε για έναν άγγελο. Τώρα μπορεί να λέμε απλά η 56χρονη γυναίκα. Ήταν ένας άγγελος, μια πανέμορφη γυναίκα, ένας φοβερός χαρακτήρας, μία εξαιρετική κυρία, μία εκπαιδευτικός με Ε κεφαλαίο, ένας εξαίρετος άνθρωπος. Είναι φοβερό αυτό που έμαθα. Είναι κατεστραμμένη πόλη η Άνω Γλυφάδα. Πλέον είναι εμπόλεμη ζώνη, είναι εμπόλεμη περιοχή».

Και συνέχισε: «Μόλις άκουσα το όνομα της Χριστίνας το θεωρούσα ότι ζούσα ένα όνειρο. Δεν είναι δυνατόν. Απίστευτο».

Στο Mega μίλησε και στενός συνεργάτης της 56χρονης ο οποίος δούλευε μαζί της από το 2008 και είχαν μαζί το φροντιστήριο από το 2014, όπως είπε ο ίδιος ο κ. Γκέκας.

«Μιλήσαμε τελευταία φορά χτες το πρωί που αποφασίσαμε τα μαθήματα όλα να τα κάνουμε διαδικτυακά. Η Χριστίνα πρέπει να πήγε στο γραφείο το απόγευμα και κάποιος πρέπει να την ειδοποίησε ότι στο σπίτι της μπαίνουν νερά. Και ξεκίνησε να πάει προς το σπίτι.

Ήταν πολύ καλή φιλόλογος, αγάπαγε πάρα πολύ αυτό που έκανε, αγάπαγε πάρα πολύ τα παιδιά, και σήμερα όλα τα μηνύματα που έχουμε από τα παιδιά και τους γονείς είναι… τι να πω…».