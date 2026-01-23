Άνω Γλυφάδα: «Με τα άσπρα θα τη ντύσω, νύφη και θα την πάω στη Ριτσώνα» – «Ραγίζει» καρδιές ο πατέρας της άτυχης 56χρονης

Συγκλονισμένη παραμένει η κοινή γνώμη από τον τραγικό θάνατο της 56χρονης καθηγήτριας, η οποία έχασε τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα όταν καταπλακώθηκε από όχημα που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά της κακοκαιρίας την περασμένη Τετάρτη (21.01).

Η άτυχη γυναίκα παρασύρθηκε από τα νερά στην προσπάθειά της να επιστρέψει στην κατοικία της. Εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο και, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατοίκων της περιοχής να την απεγκλωβίσουν, υπέκυψε στα τραύματά της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πατέρας της 56χρονης, μιλώντας στην εκπομπή Live News, εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη για την απώλεια της κόρης του. «Χάθηκε ένας άγγελος. Κάποιοι φταίνε για όσα συμβαίνουν, τις φωτιές, τις πλημμύρες, τα Τέμπη. Χάνονται νέα παιδιά», ανέφερε, αποδίδοντας ευθύνες για τις τραγωδίες που πλήττουν τη χώρα.

Αναφερόμενος στην προσωπικότητα και το έργο της κόρης του, υπογράμμισε ότι επρόκειτο για μια ιδιαίτερα αγαπητή και δημιουργική εκπαιδευτικό, η οποία είχε στηρίξει και καθοδηγήσει εκατοντάδες μαθητές στην πορεία τους προς την ανώτατη εκπαίδευση. «Ήταν εξαιρετική φιλόλογος, αγαπούσε τη δουλειά της και τα παιδιά», σημείωσε.

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και γονέας μαθητή που είχε φοιτήσει στο φροντιστήριο της 56χρονης. Όπως ανέφερε, η καθηγήτρια δεν περιοριζόταν στον διδακτικό της ρόλο, αλλά λειτουργούσε ως ουσιαστικό στήριγμα για τους μαθητές της, προσφέροντάς τους καθοδήγηση και ψυχολογική υποστήριξη. «Ήταν άνθρωπος που ενέπνεε εμπιστοσύνη και αγάπη», τόνισε.

Θρήνος στην κηδεία του λιμενικού

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε και η κηδεία του 53χρονου λιμενικού, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος την ίδια ημέρα, όταν παρασύρθηκε από ισχυρά κύματα κατά τη διάρκεια επιχείρησης ασφάλισης σκαφών.

Η εκκλησία κατακλύστηκε από συγγενείς, φίλους και συναδέλφους, που αποχαιρέτησαν τον λιμενικό, πατέρα ενός 9χρονου παιδιού. Το «παρών» στην εξόδιο ακολουθία έδωσαν ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, καθώς και ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος, Τρύφων Κοντιζάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν από το τραγικό περιστατικό, ο 53χρονος είχε καταφέρει να απεγκλωβίσει ένα παιδί που βρισκόταν σε κίνδυνο στην ίδια περιοχή, γεγονός που αναδεικνύει την αυταπάρνηση και το αίσθημα καθήκοντος που τον διέκριναν.