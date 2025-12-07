Ανησυχία για το ατύχημα με το σκάφος του λιμενικού στο λιμάνι του Βόλου – “Η θάλασσα δεν συγχωρεί λάθη”

Ανησυχία προκάλεσε το περιστατικό στο Βόλο το πρωί της Κυριακής, όπου σκάφος του Λιμενικού έπεσε σε βραχώδες σημείο στην είσοδο του λιμανιού.

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών & Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης, μιλώντας στο DEBATER τόνισε ότι:

«Είναι ένα γεγονός που προκαλεί εύλογη ανησυχία και πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος.

Πρώτα απ’ όλα, είναι ανακουφιστικό ότι δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Η ασφάλεια του πληρώματος είναι πάντα το σημαντικότερο. Ένα σφάλμα τέτοιο μπορεί να συμβεί, αλλά όταν μιλάμε για επιχειρησιακά μέσα και ανθρώπινες ζωές, η ευθύνη είναι αυξημένη και τα περιθώρια λάθους ελάχιστα.

Είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια και να αποδοθούν οι ευθύνες. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει διαφάνεια, αυτοκριτική όπου χρειάζεται, και ενίσχυση των διαδικασιών ασφαλείας.

Οι άνθρωποι της θάλασσας από ψαράδες, έως και επαγγελματίες, πληρώματα, χειριστές σκαφών — πρέπει να αισθάνονται ότι τα σώματα ασφαλείας λειτουργούν με την υψηλότερη δυνατή ετοιμότητα.

Η θάλασσα δεν συγχωρεί λάθη και κάθε τέτοιο περιστατικό είναι υπενθύμιση ότι η συνεχής εκπαίδευση, ο έλεγχος και η υπευθυνότητα είναι απαραίτητα», υπογράμμισε.