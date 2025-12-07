Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο;
Σκάφος του Λιμενικού έπεσε σε βράχια στην είσοδο του λιμανιού του Βόλου

Δεν υπήρξε τραυματισμός

Σκάφος του Λιμενικού έπεσε σε βράχια στην είσοδο του λιμανιού του Βόλου
(ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Σε βραχώδη σημείο, στην είσοδο του λιμανιού του Βόλου, αμέσως μετά τον κόκκινο φανό, έπεσε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, ενώ έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση των συνθηκών της πρόσκρουσης και την ασφαλή απομάκρυνση του σκάφους από το σημείο.

