Ανείπωτη τραγωδία στην οικογένεια του Γιώργου Παυλάκη: Πέθανε ο πατέρας του μια εβδομάδα μετά τον θάνατο του εικονολήπτη

Δεν έχουν τέλος οι τραγωδίες που πλήττουν την οικογένεια του εικονολήπτη του ΑΝΤ1 Γιώργου Παυλάκη, που έφυγε από την ζωή την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ, καθώς το πρωί της Παρασκευής έφυγε από τη ζωή και ο πατέρας του.

Σύμφωνα με το tempo24, ο Θανάσης Παυλάκης, που πέθανε σε ηλικία 77 ετών, είχε προβλήματα υγείας όμως προφανώς δεν άντεξε τον πρόωρο χαμό του γιου του και την περασμένη Κυριακή, δύο ημέρες μετά την κηδεία του εικονολήπτη, εισήχθη στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου με εγκεφαλικό. Σήμερα έγινε γνωστός ο θάνατός του.