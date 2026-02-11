Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη;
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή απορριμματοφόρου στην Περιφερειακή Αιγάλεω – Εγκλωβίστηκε στο όχημα ο οδηγός

Ο άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά

Ανατροπή απορριμματοφόρου στην Περιφερειακή Αιγάλεω – Εγκλωβίστηκε στο όχημα ο οδηγός
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Χρήστος Παπαδόπουλος
UPD: 09:16

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 7:00 το πρωί της Τετάρτης στην Περιφερειακή Αιγάλεω, στην έξοδο για Ασπρόπυργο, με ανατροπή απορριμματοφόρου οχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά, ωστόσο εγκλωβίστηκε μέσα στο απορριμματοφόρο. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν.

Η Περιφερειακή Αιγάλεω παραμένει μέχρι αυτή την ώρα κλειστή.

