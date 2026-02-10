Σοκ στην εθνική οδό: Οδηγούσε αντίθετα για 25 χλμ. και συγκρούστηκε με νταλίκα

Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε στην εθνική οδό της Μαγνησίας, όταν ένας 62χρονος άνδρας οδήγησε για 25 χιλιόμετρα στο αντίθετο ρεύμα.

Ο άνδρας, κάτοικος χωριού των Φαρσάλων, βρισκόταν καθοδόν για τη Λαμία το πρωί της Τρίτης (10/02/), όταν από τον κόμβο Αερινού εισήλθε στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, για αρκετό χρονικό διάστημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πορεία του 62χρονου έληξε ύστερα από 25 χιλιόμετρα, όχι επειδή συνειδητοποίησε το λάθος του, αλλά επειδή συγκρούστηκε με μια νταλίκα. Όταν τον έλεγξαν, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 7 το πρωί, όταν ο γεωργός από τα Φάρσαλα ξεκίνησε με το αγροτικό του όχημα για τη Λαμία, όπου επρόκειτο να δικαστεί για μια προηγούμενη υπόθεση οδήγησης υπό μέθη.

Ο 62χρονος άνδρας, φτάνοντας στον κόμβο Αερινού, αν και προοριζόταν να εισέλθει στην ΠΑΘΕ προς Αθήνα, μπήκε αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας και συνέχισε να οδηγεί για αρκετά χιλιόμετρα. Λίγο πριν τις 07:15 το πρωί, και ενώ πλησίαζε τον κόμβο Αλμυρού, το αγροτικό του συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με νταλίκα που κινούνταν κανονικά. Από τη σύγκρουση, το όχημά του εκτροχιάστηκε και κατέληξε στις μεταλλικές μπάρες της δεξιάς πλευράς του δρόμου, χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι ειδοποίησαν την Αστυνομία. Στο σημείο έφτασε άμεσα περιπολικό της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων, το οποίο τοποθέτησε κώνους για να προειδοποιήσει τους οδηγούς που κατευθύνονταν προς Θεσσαλονίκη.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία που παρακολουθεί το τμήμα της ΠΑΘΕ μέσω καμερών δεν ενημέρωσε έγκαιρα την Αστυνομία, παρά τον κίνδυνο για ατύχημα.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στον τόπο της σύγκρουσης υπέβαλαν τον 62χρονο σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε 0,94 στην πρώτη μέτρηση και 0,90 στη δεύτερη, ενώ το νόμιμο όριο είναι 0,25.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 62χρονος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, και μεταφέρθηκε στα δικαστήρια μέσω της αυτόφωρης διαδικασίας. Ωστόσο, λόγω της απουσίας μάρτυρα και του αιτήματος του κατηγορουμένου για νομική εκπροσώπηση, η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί αργότερα στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου.