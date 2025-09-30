Αναστάτωση σε λεωφορείο στη Λαμία: Νεαρός επιδειξίας αυνανίστηκε μπροστά σε επιβάτες

Αναστάτωση προκλήθηκε σε λεωφορείο στη Λαμία από έναν νεαρό επιδειξία, ο οποίος αυνανίστηκε μπροστά σε γυναίκες και στη συνέχεια, μαζί με φίλους του, επιτέθηκε φραστικά στον οδηγό όταν εκείνος προσπάθησε να καλέσει την αστυνομία.

Σύμφωνα με το LamiaReport, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (30/9/25) σε λεωφορείο που κατευθυνόταν προς την Ανθήλη. Ο νεαρός, λίγο πριν τη στάση στην πλατεία της Κοινότητας, άρχισε να αυνανίζεται μπροστά στα έντρομα μάτια των επιβατών. Ο οδηγός, σοκαρισμένος, ειδοποίησε την αστυνομία και μείωσε την ταχύτητα του λεωφορείου για να φτάσει η ΔΙΑΣ.

Τότε, τόσο ο επιδειξίας όσο και δύο φίλοι του άρχισαν να φωνάζουν και, όταν ένας άλλος επιβάτης κατέβηκε στη στάση, οι τρεις νεαροί βγήκαν από το λεωφορείο και εξαφανίστηκαν στο χωριό, φεύγοντας παράλληλα με ύβρεις και απειλές.

Ο οδηγός περιέγραψε τους νεαρούς ως καλοντυμένους και ευπαρουσίαστους, προσθέτοντας ότι δεν μπορούσε να καταλάβει πώς νεαρά άτομα μπορούν να διαπράξουν τέτοιες πράξεις απέναντι σε μεγαλύτερους ανθρώπους.

Το περιστατικό έχει αναφέρει εκτός από την αστυνομία και στον Πρόεδρο του ΚΤΕΛ, Νίκο Γούλα, ενώ η ΔΙΑΣ πραγματοποίησε αναζητήσεις στην περιοχή χωρίς αποτέλεσμα, καθώς οι δράστες είχαν ήδη εξαφανιστεί.