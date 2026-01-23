Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ;
Ανακοινώθηκαν και επίσημα οι κρίσεις των Αντιστράτηγων της Ελληνικής Αστυνομίας

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Ανακοινώθηκαν και επίσημα οι κρίσεις των Αντιστράτηγων της Ελληνικής Αστυνομίας
DEBATER NEWSROOM

Ανακοινώθηκαν και επίσημα το βράδυ της Παρασκευής 23/1 οι κρίσεις των Αντιστράτηγων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Δημήτριου Μάλλιου και τη συμμετοχή δύο (2) Αντιστρατήγων του Στρατού Ξηράς, συνεδρίασε το Συμβούλιο Κρίσης Αντιστρατήγων Αστυνομίας και έκρινε τους κατωτέρω Αντιστρατήγους Αστυνομίας, ως ακολούθως:

Διατηρητέους τους:

Παναγιώτη Πούπουζα και
Γεώργιο Παπαδόπουλο.

Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:

Πασχάλη Συριτούδη, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και
Χαράλαμπο Καλόγηρο, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Προϊσταμένου Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Υποστρατήγων Αστυνομίας.

