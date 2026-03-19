Άμπου Ντάμπι: Η μαρτυρία Ελληνίδας για τον επαναπατρισμό – «Έκανα το σπίτι καταφύγιο»

Μια γυναίκα μίλησε στο Live News για την εμπειρία που έζησε στο Ντουμπάι, καθώς και για το πώς κατάφερε να επιστρέψει στην Αθήνα από το Άμπου Ντάμπι με ειδική πτήση επαναπατρισμού, μαζί με τα παιδιά της και το σκυλάκι της.

Χθες, Τετάρτη (18/03), εκατοντάδες Έλληνες προσγειώθηκαν στην Αθήνα με την ειδική πτήση επαναπατρισμού της Aegean. Από το Άμπου Ντάμπι αναχώρησε το αεροσκάφος και στην Ελλάδα έφτασε περίπου στις 19:00. Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» έφτασαν ανακουφισμένοι 101 Έλληνες, οι οποίοι είχαν μαζί τους και τα 47 κατοικίδια τους.

H Μαρία Θεοχάρη βρισκόταν στην ειδική πτήση επαναπατρισμού της Aegean από τη Μέση Ανατολή, μαζί με τα δύο παιδιά της και το σκυλάκι τους. «Πήγαμε 4 και γυρίσαμε 4. Ήταν η καλύτερη πτήση της ζωής μου, έκαναν όλοι εκπληκτική δουλειά. Φοβήθηκε γιατί χτες έπρεπε να πάω από Ντουμπάι στο Άμπου Ντάμπι με τα παιδιά και τον Ματίζ.

Το σπίτι μου το είχα διαμορφώσει σαν καταφύγιο και δεν ήξερα αν πρέπει να φύγω. Είχαμε φτιάξει έτσι για να μη μπαίνει φως, είχαμε βάλει ταινίες για να προστατεύσουμε τα τζάμια. Μέχρι την 15η μέρα πολέμου δεν φοβήθηκα, είχα τον Μάξιμο, τον γιο μου που μου έδινε κουράγιο, που είναι μόλις 12 ετών. Η κόρη μου, Βικτώρια, ήταν η αφορμή να πω μέσα μου “πρέπει να φύγεις” μια μέρα που δεχτήκαμε δύο απανωτά αλέρτ, και το παιδί μου μού είπε “Μαμά, φοβάμαι!”. Είμαι μόνη μου εκεί, έπρεπε να φροντίσω ότι τα παιδιά δεν θα πανικοβληθούν. Εκείνο το Σάββατο η Βικτώρια έβαλε τα κλάματα και της υποσχέθηκα ότι θα είμαστε μαζί σε όλο αυτό.

Για μένα η χειρότερη νύχτα ήταν την Τρίτη. Δεν φοβηθήκαμε τον προηγούμενο καιρό, η κυβέρνηση εκεί κάνει εκπληκτική δουλειά. Αμύνονται για να προστατευτούμε όλοι εκεί. Δεν έχει γίνει πόλη – φάντασμα, μετά την πρώτη μέρα όλα επέστρεψαν στην κανονική τους ροή. Λόγω spring break, ήμασταν ούτως ή άλλως σε διακοπές. Η ζωή αρκετών έχει επανέλθει. Εγώ περιόρισα τις μετακινήσεις μου. Η κυβέρνηση φρόντισε να είμαστε ασφαλείς με τα αλέρτ. Τα κατοικίδια δεν είναι αντικείμενα να τα αφήσεις πίσω, είναι σαν τα παιδιά μας».

Το πόσιμο νερό φαίνεται να μετατρέπεται σε «όπλο» σε μια σύγκρουση που μαίνεται με αμείωτη ένταση στη Μέση Ανατολή. Σε μια περιοχή όπου χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και το Κατάρ καλύπτουν έως και το 90% των αναγκών τους μέσω αφαλάτωσης, οι ιρανικές επιθέσεις δεν στοχεύουν μόνο υποδομές, αλλά απειλούν άμεσα την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων.

Αναλυτές και επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα κράτη του Κόλπου εξαρτώνται από τις περιορισμένες βροχοπτώσεις και λίγους υπόγειους υδροφορείς. Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού τις τελευταίες δεκαετίες έχει εξαντλήσει αυτά τα αποθέματα, καθιστώντας την αφαλάτωση σχεδόν αναπόφευκτη λύση.

Οι μονάδες αφαλάτωσης, που συχνά συνδέονται με ενεργειακές εγκαταστάσεις, λειτουργούν ως κρίσιμα σημεία: οποιοδήποτε πλήγμα στον τομέα της ενέργειας οδηγεί ταυτόχρονα σε διακοπή ρεύματος και νερού.

Κάτοικος του Ντουμπάι ανέφερε: «Οι τουρίστες έχουν μειωθεί αυτή τη στιγμή, αλλά μην ξεχνάμε ότι συγκεκριμένα για το Ντουμπάι είναι μια πόλη με πάνω από 4 εκατομμύρια κατοίκους και σίγουρα όλοι αυτοί θα παραμείνουν εδώ».