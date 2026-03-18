Επαναπατρίστηκαν 101 Έλληνες με τα κατοικίδιά τους από χώρες της Μέσης Ανατολής (Εικόνες)

Στις 19:00 της Τετάρτης (18.03) προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ακόμη μία ειδική πτήση επαναπατρισμού, που οργανώθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών, στο πλαίσιο της απομάκρυνσης Ελλήνων πολιτών από χώρες της Μέσης Ανατολής λόγω των συνεχιζόμενων πολεμικών συγκρούσεων.

Συνολικά 101 Έλληνες επέστρεψαν από το Άμπου Ντάμπι, εμφανώς ανακουφισμένοι μετά την άφιξή τους στην Αθήνα, ενώ μαζί τους μετέφεραν και 47 κατοικίδια ζώα, τα οποία συνόδευσαν στο ταξίδι επιστροφής.

(ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

(ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

(ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

(ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

(ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)