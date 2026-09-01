Γιατρός έσωσε 8χρονο από βέβαιο πνιγμό στην Αμαλιάδα: «Του έβγαλα ένα λίτρο νερό περίπου από την κοιλιά του» (φωτογραφία)

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν την περασμένη Παρασκευή στην παραθαλάσσια περιοχή Μαραθιά της Αμαλιάδας, όταν ένα παιδί ηλικίας περίπου 8,5 με 9 ετών κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του, ενώ βρισκόταν στη θάλασσα.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει στο DEBATER ο γιατρός του Κέντρου Υγείας Αμαλιάδας, Βαγγέλης Δημητρόπουλος, το παιδί έπαιζε μαζί με άλλα μικρά παιδιά στο νερό, όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις του.

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Λουόμενοι που αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί έσπευσαν να το βγάλουν στην παραλία, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αμαλιάδας.

«Ήρθε μπλε στο Κέντρο Υγείας. Του έκανα ΚΑΡΠΑ και του έβγαλα περίπου ένα λίτρο νερό από την κοιλιά και τους πνεύμονες και τότε πήρε ανάσα», περιγράφει ο κ. Δημητρόπουλος στο DEBATER.

Το παιδί κατάφερε να ανακτήσει σφυγμό και να σταθεροποιηθεί, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο, όπου και νοσηλεύεται.

Όπως αναφέρει ο γιατρός, το παιδί αντιμετωπίζει εγκεφαλικό οίδημα και παραμένει υπό νοσηλεία.

«Όταν βλέπεις ένα παιδί μπλε, άσφυγμο… το μόνο που σκέφτεσαι είναι να ζήσει»

Ο Βαγγέλης Δημητρόπουλος, εμφανώς συγκινημένος από την εξέλιξη της υπόθεσης, έκανε και μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που έζησε όταν το παιδί έφτασε στο Κέντρο Υγείας.

«Όταν βλέπεις ένα παιδί μπλε, άσφυγμο, με το κορμάκι του παγωμένο και την κοιλιά τούμπανο, συνέπεια πνιγμού, το μόνο που σκέφτεσαι είναι να ζήσει! Έκανα ό,τι μπορούσα, έκανα ό,τι έπρεπε!», έγραψε χαρακτηριστικά.

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Και συνεχίζει:

«Το παιδί άλλαξε χρώμα, άρχισε να κλαίει, απέκτησε πίεση, σφυγμό, τα ματάκια του ανοιγόκλειναν… Πόσο δικαίωση για έναν γιατρό ο αγώνας του, η προσπάθειά του να έχει επιτυχία!!! Ήθελε ο Θεός να ζήσει και θα ζήσει…»

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Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο γιατρός περιγράφει τη βαθιά συγκίνησή του μετά την προσπάθεια διάσωσης:

«Μπορώ να αράξω πλέον ήρεμος σε μια γωνιά, να κάνω έναν σταυρό, να κλάψω, να ανάψω ένα τσιγάρο, να χαλαρώσω… Σ’ ευχαριστώ Θεέ μου!!!».