Άλιμος: «Τον απειλούν και του ζητούν 250 ευρώ», δήλωσε ο πατέρας του 15χρονου που δέχτηκε επίθεση στο προαύλιο του σχολείου

Ο πάτέρας του 15χρονου μαθητή από τον Άλιμο που δέχτηκε άγρια επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων μέσα στο σχολικό προαύλιο, κατήγγειλε: «το παιδί μου έπεσε θύμα εκφοβισμού».

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διαλείμματος, όταν —κατ’ αυτόπτες μάρτυρες— οι δράστες εισέβαλαν στον χώρο, τον έβρισαν και τον χτύπησαν στο πρόσωπο και στο σώμα, αφήνοντάς τον πεσμένο στο έδαφος πριν εξαφανιστούν τρέχοντας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πατέρας του μαθητή καταγγέλλει πως το παιδί είχε δεχτεί εκφοβισμό για μέρες, συγκεκριμένα δήλωσε στην κάμερα του STAR: «Το παιδί μου εδώ και μέρες έχει πέσει θύμα εκφοβισμού. Τον απειλούν και του ζητούν 250 ευρώ. Ήδη δύο φίλου του, έχουν δώσει στους εκβιαστές από 100 ευρώ».

Στα μηνύματα αναφερόταν μεταξύ άλλων: «Θα έρθω σπίτι σου και θα σε γ@@@σω» και «θα σκοτώσω εσένα και τη μάνα σου», όπως τόνισε ο πατέρας.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματία στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλεύεται με τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα. Σύμφωνα με τις ιατρικές αναφορές, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Ο πατέρας έχει ήδη καταθέσει στην Ασφάλεια Αλίμου και έχει κατονομάσει τους φερόμενους δράστες, ενώ έχουν κινηθεί και νομικές διαδικασίες.