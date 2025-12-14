Αίγιο: Νεκρός ο άνδρας που γρονθοκόπησε ορθοπεδικό

Τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Αίγιο καθώς ο άνδρας που χτύπησε άγρια ορθοπεδικό το πρωί της Παρασκευής 12/12 μέσα στο νοσοκομείο εντοπίστηκε νεκρός.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Pelop.gr τον βρήκαν νεκρό οι δικοί του άνθρωποι στο σπίτι του, ενώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Η μητέρα του κάλεσε το «166» και ζήτησε ασθενοφόρο καθώς ο γιος της είναι αναίσθητος στο κρεβάτι του. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αιγίου, όπου όμως οι γιατροί απλώς διέγνωσαν το θάνατό του.

Οι συγγενείς του θύματος παρέμεναν έως και το απόγευμα της ίδιας ημέρας έξω από το νοσοκομείο, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία του γιατρού που τον εξέτασε το βράδυ της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου και του έδωσε εξιτήριο, αν και είχε ελλιπή στοιχεία.

Αίγιο: Τρόμος για γιατρό στο νοσοκομείο – Τον χτύπησε ασθενής γιατί «δεν του άρεσε η μούρη του»

Βίαιη επίθεση δέχθηκε ένας γιατρός στο νοσοκομείο του Αιγίου το βράδυ της Παρασκευής 12/12 καθώς δέχθηκε χτυπήματα στο πρόσωπο και στο σώμα από ασθενή του.

Συγκεκριμένα, το θύμα της επίθεσης μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA αναφέροντας μεταξύ άλλων πως δεν τον γνώριζε ούτε είχε προηγηθεί κάποιο επεισόδιο μεταξύ τους. «Ο άνθρωπος αυτός φοβήθηκε με κάποια κίνηση που έκανα εγώ. Φοβήθηκε με το που σηκώθηκα από το γραφείο, δηλαδή νόμιζε ο άνθρωπος ότι θα τον χτυπήσω.

Είχε μυαλό μικρού παιδιού δηλαδή. Δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Νόμιζε, με το που σηκώθηκα θα τον βάραγα. Βαράμε εμείς ασθενείς; Μπορείς να τον πονέσεις στην εξέταση, να τον πονέσω. Άλλο αυτό. Μου ήρθε κοντά , έτσι πολύ κοντά, να με πλησιάζει. Με πλησίασε «ρε γιατρέ μου λέει «δεν μου αρέσει μούρη σου» έτσι μου έλεγε. Είκοσι λεπτά να με βαράει και να μου λέει ‘δεν μ’αρέσει η μούρη σου’», είπε το θύμα της επίθεσης.

«Να με πετάει πάνω-κάτω στο ιατρείο από δω από κει για τέτοια κατάσταση μιλάω. «Άνθρωπε μου δεν σου έχω κάνει τίποτα» να του λέω και να συνεχίζει να με βαράει. «Δεν ξέρω πως να αμυνθώ» του εξήγησα. «Άσε μωρέ, δεν μ’αρέσει η μούρη σου να με κοιτάς» μου λέει» πρόσθεσε για να συνεχίσει:

«Ο άνθρωπος αυτός με βάραγε 20 λεπτά, μισή ώρα. Συνέχισε να με βαράει για ώρα. Μου έκανε μεγάλες βλάβες. Με τελείωσε στο πρόσωπο. Μπουνιές, συνέχεια μπουνιές. Στο κεφάλι, στη μύτη και στο φρύδι. Το φρύδι μου το τελείωσε. Έχω ράμματα στο φρύδι, βαθύ ήταν ένα εκατοστό βάθος μέσα. Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να είχε πιει, πρέπει να είχε ναρκωτικά, έχει προβλήματα. Παραβατικός είναι. Κάποιο ψυχιατρικό υπόβαθρο έχει σίγουρα. Μα αυτόν μου έχουν πει κάποιοι νοσηλευτές ότι κάποια κυρία την έπιασε από τον λαιμό , μια νοσηλεύτρια. Κάπου είχε βγάλει όπλο, γι’ αυτό δεν ήρθε η ασφάλεια. Αυτά ξέρω».