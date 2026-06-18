Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα 2ου ορόφου στην Νέα Φιλαδέλφεια – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (18/6) όταν φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα 2ου ορόφου στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η φωτιά είναι σε χώρο της κουζίνας διαμερίσματος 2ου ορόφου, σε μαγειρικό σκεύος. Στο σημείο επιχειρούν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

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Ταυτόχρονα, λόγω του συμβάντος, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί της οδού Μαιάνδρου από το ύψος της συμβολής με την οδό Βρυούλων.