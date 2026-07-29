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Αίγιο: “Είμαι ο ανιψιός σου” – Το “κόλπο” απατεώνων που κόστισε σε 82χρονη 150.000 ευρώ

Άφησε σακούλα με κοσμήματα και λίρες στο μπαλκόνι και οι επιτήδειοι την εξαφάνισαν

Αίγιο: “Είμαι ο ανιψιός σου” – Το “κόλπο” απατεώνων που κόστισε σε 82χρονη 150.000 ευρώ
DEBATER NEWSROOM

Θύμα απάτης έπεσε μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Αίγιο, με τους επιτήδειους να καταφέρνουν να της αρπάξουν ένα κοσμήματα μεγάλης αξίας και χρυσές λίρες.

Όπως κατήγγειλε η 82χρονη, άγνωστος επικοινώνησε μαζί της και της ισχυρίστηκε ότι είναι ανιψιός της, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τη “λογιστική καταγραφή”.

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Ο απατεώνας με αυτό τον τρόπο έπεισε την ηλικιωμένη να συγκεντρώσει σε μια σακούλα κοσμήματα και χρυσές λίρες.

Εκείνη, ακολούθησε τις οδηγίες και άφησε τη σακούλα στο μπαλκόνι του σπιτιού της, όπως της υπέδειξαν οι δράστες, οι οποίοι στη συνέχεια την παρέλαβαν και εξαφανίστηκαν.

Σύμφωνα με την 82χρονη που έπεσε θύμα απάτης στο Αίγιο, της απέσπασαν κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ και χρυσές λίρες αξίας 50.000 ευρώ.

Την υπόθεση ερευνούν οι αστυνομικές αρχές, προκειμένου να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τους δράστες.

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