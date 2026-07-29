Πλεύρης κατά Κυριαζίδη για Κωνσταντοπούλου: “Σε καμιά γυναίκα δεν λέγονται αυτά που είπε – Το θέμα είχε κλείσει, δεν έπρεπε να ανοίξει εκ νέου”

Κατά των δηλώσεων του βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Κυριαζίδη για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στράφηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, με φόντο την παραπομπή του βουλευτή στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πλεύρης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, υποστήριξε ότι ο Δημήτρης Κυριαζίδης δεν θα έπρεπε να επανέλθει στο επίμαχο σχόλιο που είχε προκαλέσει αντιδράσεις κατά την πρώτη του αντιπαράθεση με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

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«Δεν έπρεπε ο κ. Κυριαζίδης να αιτιολογήσει τι εννοούσε τότε, το θέμα είχε κλείσει, δεν έπρεπε να ανοίξει εκ νέου», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η συγκεκριμένη φράση δεν μπορεί να απευθύνεται σε καμία γυναίκα.

«Πιστεύω ότι σε καμία γυναίκα δεν πρέπει να λέγεται αυτό, είτε είναι θέμα επιλογής είτε αδυναμίας», είπε αναφερόμενος στη φράση «πήγαινε να κάνεις κανά παιδί».

Ο υπουργός σημείωσε ότι, ακόμη και αν ο βουλευτής της ΝΔ επιχείρησε να εξηγήσει πως δεν είχε πρόθεση να προσβάλει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η συγκεκριμένη διατύπωση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.

«Ο κ. Κυριαζίδης ήθελε να πει ότι εγώ δεν ήθελα να την προσβάλω, αλλά για μένα δεν λέγεται με κανέναν τρόπο. Ακόμα και αν θες να πεις ότι είχε άλλες προθέσεις, αυτό δεν λέγεται καθόλου. Θεωρώ ότι ήταν ατυχές που ήθελε να επαναφέρει το θέμα αυτό», ανέφερε ο κ. Πλεύρης.

Ωστόσο, ο υπουργός Μετανάστευσης έσπευσε να αναφερθεί και στη συνολική πολιτική αντιπαράθεση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Χωρίς να θέλω να συμψηφίζω, αφήνουμε ένα δάσος από επιθέσεις, ακούμε 100 πράγματα ότι είμαστε τέρατα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ότι έχει επιδείξει «πολιτική αυθάδεια», σημειώνοντας πως «μας έχει πει δολοφόνους και παιδεραστές».