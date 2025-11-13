Αίγιο: Ανήλικοι διέρρηξαν παντοπωλείο – Συνελήφθησαν οι δύο έφηβοι και οι γονείς τους

Ένα νέο περιστατικό ανήλικης παραβατικότητας σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη (13/11), όταν τρεις 17χρονοι και ένας 16χρονος έκλεψαν παντοπωλείο σε περιοχή του Αίγιου.

Στη σύλληψη δύο ατόμων, ενός 16χρονου και ενός 17χρονου προχώρησε η αστυνομία, ενώ αναζητούνται δύο ακόμη ανήλικοι ως συνεργοί. Επίσης συνελήφθησαν οι γονείς των δύο πρώτων για παραμέληση της εποπτείας τους.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το tempo24.news.gr, οι δράστες διέρρηξαν το παντοπωλείο τα ξημερώματα της Πέμπτης, από το οποίο αφαίρεσαν 600 ευρώ και 50 πακέτα τσιγάρα. Σημειώνεται ότι μία μέρα πριν είχαν αποπειραθεί να διαρρήξουν ξανά τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Στο κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν πακέτα τσιγάρων και δύο κουκούλες προσώπου.

Από την ασφάλεια Αιγίου σχηματίσθηκε σε βάρος τους δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών από κοινού τετελεσμένες και σε απόπειρα και αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.