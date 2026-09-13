Τραμπ υπέρ της ένωσης Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας – Τι είπε για τη Σκωτία

Την υποστήριξή του στην αποχώρηση της Βόρειας Ιρλανδίας από το Ηνωμένο Βασίλειο και στην ένωσή της με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας επανέλαβε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στο Ανοιχτό Πρωτάθλημα Γκολφ της Ιρλανδίας, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε στις δηλώσεις που είχε κάνει μία ημέρα νωρίτερα στο Δουβλίνο.

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«Έχεις τη Βόρεια Ιρλανδία και έχεις την Ιρλανδία και, όπως φαίνεται σε εμένα, ένα από τα πιο φυσικά πράγματα είναι να τις βάλεις μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις του αφορούν ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο πολιτικό ζήτημα, καθώς οποιαδήποτε αλλαγή στο καθεστώς της Βόρειας Ιρλανδίας συνδέεται με όσα προβλέπει η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και με τη βούληση του πληθυσμού της.

«Δεν θα μιλήσω ακόμα για τη Σκωτία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο ανεξαρτητοποίησης της Σκωτίας, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τη θέση του.

«Ρωτήσατε για τη Σκωτία. Γι’ αυτό δεν θα μιλήσω ακόμα. Θα το κρατήσω για μια άλλη ημέρα», απάντησε.

Η χρήση της λέξης «ακόμα» άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανέλθει στο ζήτημα, χωρίς πάντως να προχωρήσει σε κάποια πιο συγκεκριμένη τοποθέτηση.

Η υπόσχεση για «μέρισμα» 5.000 δολαρίων

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε παράλληλα στην υπόσχεσή του για την αποστολή ενός «μερίσματος» 5.000 δολαρίων στους ενήλικους πολίτες των ΗΠΑ.

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Υποστήριξε ότι η αμερικανική κυβέρνηση μπορεί εύκολα να χρηματοδοτήσει το μέτρο, εφόσον το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Τραμπ τόνισε, τέλος, ότι τηρεί πάντοτε τις υποσχέσεις που δίνει στους Αμερικανούς πολίτες.