Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ;
Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη σε βράχια στη Σουβάλα

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τη Λιμενική Αρχή

Αίγινα: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη σε βράχια στη Σουβάλα
Pixabay
DEBATER NEWSROOM

Σορός αγνώστων στοιχείων, σε προχωρημένη σήψη, εντοπίστηκε στη βραχώδη ακτή στην περιοχή Σούβαλα Αίγινας.

Η σορός περισυνελέγη από στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συνδρομή κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολούθως μεταφέρθηκε στο λιμάνι Λεοντίου και στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, όπου πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τη Λιμενική Αρχή, ενώ έχουν κινηθεί όλες οι νόμιμες ενέργειες για την ταυτοποίηση της σορού και τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατος.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ