Αιγάλεω: Μεθυσμένος οδηγός πήρε σβάρνα έξι σταθμευμένα οχήματα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη 1:20 τα ξημερώματα της Τετάρτης, 20 Ιουνίου στην οδό Μπουμπουλίνας, στο Αιγάλεω.

Συγκεκριμένα, το ατύχημα σημειώθηκε όταν οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε διαδοχικά σε έξι σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Ο 48χρονος οδηγός από την Αλβανία βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.