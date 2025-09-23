Αιγάλεω: Συνελήφθη 16χρονος για ληστεία εντός του σταθμού Μετρό

Στη σύλληψη ενός 16χρονου για ληστεία εντός του σταθμού Μετρό στο Αιγάλεω προχώρησαν οι αστυνομικοί στο πλαίσιο του σχεδίου «Αριάδνη».

Συγκεκριμένα, ο 16χρονος συνελήφθη για ληστεία σε βάρος -2- ανηλίκων. Ειδικότερα, ο ανήλικος απογευματινές ώρες της 17-8-2025, προσέγγισε σε πλατεία του Αιγάλεω -2- έτερους ανήλικους και με την απειλή χρήσης μαχαιριού αφαίρεσε κινητό τηλέφωνο και διέφυγε.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγάλεω μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τον 16χρονο ως δράστη της ανωτέρω ληστείας, ενώ αστυνομικοί του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ τον εντόπισαν απογευματινές ώρες της 19-9-2025 εντός του σταθμού «ΜΕΤΡΟ Αιγάλεω» και τον ακινητοποίησαν.

Επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.