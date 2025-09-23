Αιγάλεω: Φυλάκιση δύο ετών στον 32χρονο για τις επιθέσεις σε βάρος τριών γυναικών – «Δεν λειτουργούσε το μυαλό μου», είπε

Σε δύο χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε ο 32χρονος αλλοδαπός που συνελήφθη για εμπρησμό στον Υμηττό και επίθεση σε βάρος τριών γυναικών στο Αιγάλεω. Η ποινή είναι εκτιτέα, με τον κατηγορούμενο να οδηγείται στη φυλακή.

Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε τις πράξεις του αλλά ισχυρίστηκε ότι δεν θυμάται τι συνέβη, λέγοντας στο δικαστήριο: «Δεν ήμουν καλά, δεν λειτουργούσε το μυαλό μου», υποστηρίζοντας ότι δεν είχε πρόθεση να κάνει κακό.

«Δεν ήμουν καλά, δεν λειτουργούσε το μυαλό μου. Έχω δεχθεί χτύπημα στο κεφάλι και δεν λειτουργώ σωστά» περιέγραψε η 58χρονη γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από τον δράστη, καταθέτοντας κατέθεσε πως ο 32χρονος την ακινητοποίησε από πίσω, την κράτησε σε κεφαλοκλείδωμα και κόλλησε το σώμα του πάνω της.

Στις άλλες δύο περιπτώσεις, τα θύματα ήταν ανήλικα κορίτσια. Σύμφωνα με τους γονείς τους, ο 32χρονος άρπαξε τη 14χρονη, την έριξε στο έδαφος και την έφτυσε στο πρόσωπο, ενώ στη 17χρονη κατέβασε το παντελόνι του και αυνανίστηκε μπροστά της.

«Εμένα με κάλεσε η γυναίκα μου είπε τι έκανε στο παιδί εγώ πήγα κατευθείαν στην ασφάλεια. Μου είπε ότι το παιδί περπάταγε στο δρόμο, πήγε και την άρπαξε από πίσω πέρασε τα χέρια από τη στήθος την άρπαξε από το λαιμό την πέταξε στο πεζοδρόμιο και την έφτυσε στο πρόσωπο, στο στόμα. Το παιδί φώναξε και από τις φωνές βγήκε κάποια κοπέλα και τον τράβηξε. Αυτό είχα σαν περιγραφή από την κόρη μου» τόνισε ο πατέρας της 14χρονης.

«Βλέπω τον δράστη φοβάται τρέχει γρήγορα να την ακολουθεί το παιδί μου φωνάζει φύγε, εγώ ανοίγω στο παιδί που ήταν στην είσοδο του σπιτιού. Εκείνος ξανά ανοίγει την πόρτα σήκωσε την μπλούζα του κατέβασε το παντελόνι του και ξεκίνησε να αυνανίζεται μπροστά της. Η κόρη μου προσπαθούσε να κρατήσει απόσταση από τον δράστη» είπε η μητέρα της 17χρονης.

Οι επιθέσεις είχαν σημειωθεί σε κεντρικά σημεία της περιοχής, προκαλώντας ανησυχία στην τοπική κοινωνία.