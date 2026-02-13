Αγρότες: Κάνουν «ολονυχτία» στο Σύνταγμα – Θα διανυκτερεύσουν έξω από τη Βουλή με τα τρακτέρ τους και στήνουν πάγκους με τα προϊόντα τους

Αμετακίνητοι στις θέσεις τους εμφανίζονται οι αγρότες, οι οποίοι προχωρούν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, διανυκτερεύοντας έξω από τη Βουλή των Ελλήνων, όπου έχουν ήδη παρατάξει τα τρακτέρ τους.

Παράλληλα, στήνουν πάγκους με τα προϊόντα τους, επιχειρώντας να αναδείξουν τα αιτήματά τους και τη σημασία του πρωτογενούς τομέα. Όπως τονίζουν, εάν δεν υπάρξουν άμεσα και ουσιαστικά μέτρα στήριξης, ο αγροτικός κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με τον κίνδυνο αφανισμού.

(ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

Ολοκληρώθηκε το αγροτικό συλλαλητήριο – Πάνω από 2.500 κόσμος

Ολοκληρώθηκαν λίγα λεπτά νωρίτερα από τις 19:30 οι ομιλίες αγροτοσυνδικαλιστών, αγροτών και κτηνοτρόφων στην πλατεία Συντάγματος, οι οποίοι συμμετείχαν στο συλλαλητήριο της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν, σε ένδειξη στήριξης προς τους αγρότες, η ΑΔΕΔΥ, φοιτητικοί και άλλοι σύλλογοι, καθώς και επικεφαλής αγροτικών συνεταιρισμών. Στο κέντρο της Αθήνας βρίσκονται, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Αστυνομίας, πάνω από σαράντα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, καθώς και περισσότεροι από χίλιοι συμμετέχοντες.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, δήλωσε από το Σύνταγμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει δημοσιονομικό χώρο, αλλά όχι πολιτική βούληση, κατηγορώντας την ότι ωθεί τους αγρότες εκτός παραγωγής, ενώ υπογράμμισε πως οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων.

Αντίστοιχο μήνυμα έστειλαν και άλλοι συνδικαλιστές, τονίζοντας ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί έως ότου υπάρξουν αλλαγές στην αγροτική πολιτική και έως ότου καταστεί βιώσιμη η αγροτική παραγωγή υπογραμμίζοντας πως “θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τέλος”.

Τέλος, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα τρακτέρ αναμένεται να παραμείνουν σταθμευμένα στην πλατεία καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και να αποχωρήσουν συντεταγμένα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Πώς έφτασαν με τα τρακτέρ στο Σύνταγμα

Όπως έγραφε το DEBATER, τρα τρακτέρ έφτασαν μπροστά στη Βουλή λίγο μετά τις 17.00.

Πέρασαν από απολύμναση τα τρακτέρ

Όπως έγραφε νωρίτερα το DEBATER, η ΕΛ.ΑΣ. έθεσε σε εφαρμογή ειδικό σχέδιο, με δύο σταθμούς απολύμανσης για την ευλογιά των προβάτων στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας, από όπου πέρασαν τα τρακτέρ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Την ίδια ώρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πραγματοποιούνται στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της άφιξης των αγροτών με τα τρακτέρ στο κέντρο.

Στη λεωφόρο Αθηνών θα πραγματοποιηθούν διακοπές στις κάθετες οδούς. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σταδιακά στους εξής δρόμους:

Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα

Λεωφόρο Κηφισού

Λεωφόρο Αθηνών

Πλατεία Καραϊσκάκη

Αγίου Κωνσταντίνου

Πλατεία Ομονοίας

Πανεπιστημίου

Πλατεία Συντάγματος

Τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των αγροτών παραμένουν το υψηλό κόστος παραγωγής, οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και η καταβολή αποζημιώσεων στο 100%, με τους ίδιους να σημειώνουν ότι αυτά τα ζητήματα τέθηκαν στις προηγούμενες συναντήσεις με τον πρωθυπουργό, χωρίς όμως να υπάρξει εξέλιξη που τους ικανοποιεί.

*Πηγή Φωτογραφιών: EUROKINISSI