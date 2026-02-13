Αγρότες: Καθ’ οδόν για το Σύνταγμα και το συλλαλητήριο τα τρακτέρ – Απροσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η “απόβαση” των αγροτών στην Αθήνα, στο πλαίσιο του συλλαλητηρίου στο Σύνταγμα, που αναμένεται να ξεκινήσει στις 16:00.

Οι μετακινήσεις γίνονται με λεωφορεία, ΙΧ και τρακτέρ, τα περισσότερα εκ των οποίων μεταφέρονται με φορτηγά και αναμένεται να κατέβουν στο οδόστρωμα λίγο πριν από την είσοδο στην πρωτεύουσα, ώστε να κινηθούν αυτοκινούμενα προς το κέντρο της πόλης και να σταθμεύσουν μπροστά από τη Βουλή.

Εκεί, θα τους περιμένουν για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους, εργατικά κέντρα και συνδικάτα, που θα διαδηλώσουν στη μία το μεσημέρι ενάντια στο νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις.

Σημειώνεται ότι στόχος των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα που θα βρεθούν στην Αθήνα, είναι να διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα και να αποχωρήσουν συντεταγμένατο μεσημέρι του Σαββάτου.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει θέσει σε εφαρμογή ειδικό σχέδιο, με δύο σταθμούς απολύμανσης για την ευλογιά των προβάτων στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας, από όπου θα διέλθουν τα τρακτέρ, καθώς και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Η διαδρομή που θα ακολουθήσουν

Τα οχήματα κινούνται με συνοδεία περιπολικών μέσω λεωφόρου Κηφισού, ακολουθώντας τη διαδρομή Λεωφόρος Αθηνών – Ομόνοια – αντίθετα στην Πανεπιστημίου έως το Σύνταγμα, όπου προβλέπεται να σταθμεύσουν μπροστά στη Βουλή και να διανυκτερεύσουν.

Από τη Λάρισα υπολογίζεται ότι θα συμμετάσχουν 20 έως 30 τρακτέρ, ενώ αναμένονται και οχήματα από την Καρδίτσα. Συνολικά, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο αριθμός των τρακτέρ από όλη τη χώρα ενδέχεται να κυμανθεί μεταξύ 60 και 100. Για περίπου 100 τρακτέρ έκανε λόγο και ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας.

«Έχουμε ξεκινήσει να κατεβαίνουμε προς την Αθήνα. Θα έχουμε συνάντηση στις Αφίδνες, όπου εκεί θα πάρουμε τα τρακτέρ που τώρα τα μεταφέρουν αυτοκίνητα. Στις 3 η ώρα έχουμε μια προ-συγκέντρωση στην Ομόνοια όπου θα μας περιμένουν συνάδελφοι αγρότες και όλοι μαζί θα κατευθυνθούμε προς το Σύνταγμα. Στις 4 η ώρα θα γίνει το μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα. Από τις Αφίδνες θα ξεκινήσει το κονβόι των τρακτέρ, έρχονται συνάδελφοι από την Εύβοια. Είναι περίπου 100 τρακτέρ τα οποία θα μπουν μπροστά στη Βουλή», είπε ο κ. Μαρούδας.

«2016, 2024 και τώρα. Κατεβαίνουμε σε ένα μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα και καλούμε και τον κόσμο της Αθήνας να μας συμπαρασταθεί, γιατί μας έχουν στηρίξει και γιατί τα εξαιρετικά προϊόντα που βγάζουμε τα πουλάμε πάμφθηνα και φθάνουν στο τραπέζι μας πανάκριβα», είπε ο Ρίζος Μαρούδας.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, σημείωσε ότι οι αγρότες με τα τρακτέρ θα συγκεντρωθούν στις Αφίδνες στις 12:00 και στη συνέχεια, με βάση τον σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ., θα κινηθούν προς το Σύνταγμα.

«Τα λεωφορεία που μεταφέρουν τους αγρότες θα κατευθυνθούν στην πλατεία Καραϊσκάκη και στην Ομόνοια. Οι υπόλοιποι αγρότες που θα κατέβουν στην Αθήνα με ΙΧ θα συναντηθούν με τα τρακτέρ ώστε να φτάσουν όλοι μαζί στις 4:00 στην πλατεία Συντάγματος για το συλλαλητήριο. Το βράδυ τα τρακτέρ θα διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα, στον δρόμο πάνω από την πλατεία, με τους αγρότες, οι οποίοι θα περιφρουρούν. Είμαστε αποφασισμένοι να δείξουμε στην κυβέρνηση πως αν δεν λυθούν τα προβλήματα, θα μας βρίσκει εκεί».

Στην Αθήνα έφθασαν και αγρότες από την Κρήτη, με ομάδες από τα Χανιά και το Ηράκλειο να αποβιβάζονται νωρίς το πρωί στον Πειραιά.

«Είμαστε από τα Χανιά. Μετά από 1,5 μήνα στα μπλόκα η κυβέρνηση συνεχίζει να μας κοροϊδεύει. Θα πάμε στο Σύνταγμα μαζί με όλα τα μπλόκα απ’ όλη την Ελλάδα. Είμαστε 50 άτομα από τα Χανιά και 50 άτομα από το Ηράκλειο», δήλωσαν αγρότες στην κάμερα του ΣΚΑΪ.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε ισχύ τίθενται από το πρωί έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, οι οποίες θα εφαρμόζονται σταδιακά, ανάλογα με τις συνθήκες.

Παρεμβάσεις και πιθανές διακοπές κυκλοφορίας αναμένονται στις οδούς Πανεπιστημίου, Σταδίου, Ακαδημίας, στην περιοχή της Ομόνοιας, στην πλατεία Καραϊσκάκη, στη λεωφόρο Αμαλίας, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος.

Αυξημένη κίνηση προβλέπεται και στις εθνικές οδούς Αθηνών – Κορίνθου και Αθηνών – Λαμίας, καθώς και στη λεωφόρο Αθηνών.

Το μετρό αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά, εκτός εάν υπάρξει νεότερη οδηγία για τροποποιήσεις, ενώ καθυστερήσεις ενδέχεται να σημειωθούν σε λεωφορεία και τρόλεϊ.