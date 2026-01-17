Ρίζος Μαρούδας: Πένθος για τον αγροτοσυνδικαλιστή – Πέθανε ο πατέρας του

Δύσκολες ώρες βιώνει ο προέδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, καθώς «έφυγε» από τη ζωή ο πατέρας του, σε ηλικία 89 ετών.

«Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά της στον σύντροφο Ρίζο Μαρούδα, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, και την οικογένειά του για την απώλεια του πατέρα του, Κυριαζή. Ο σύντροφος Κυριαζής Μαρούδας γεννήθηκε το 1937 από οικογένεια αγωνιστών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συμμετείχε στους Λαμπράκηδες και στη συνέχεια έγινε μέλος του ΚΚΕ όπου παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του, έχοντας συμβολή στο εργατικό λαϊκό κίνημα στην περιοχή της Λάρισας και της Αγιάς», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.