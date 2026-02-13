Αγρότες: Έφτασαν με τα τρακτέρ στο Σύνταγμα – Πανό και συνθήματα μπροστά από τη Βουλή, κλειστό το κέντρο, σε εξέλιξη το συλλαλητήριο (Εικόνες & Βίντεο)

Στο Σύνταγμα έφτασαν λίγο πριν τις 17.00 της Παρασκευής (13.02) περίπου 70 τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, τα οποία συμμετέχουν στην προγραμματισμένη, από την Πανελλήνια Επιτροπή των Μπλόκων, συγκέντρωση των αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων από όλη τη χώρα μπροστά από τη Βουλή.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους, τα τρακτέρ προτίθενται να παραμείνουν σταθμευμένα όλο το βράδυ στην πλατεία και να αποχωρήσουν συντεταγμένα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής δεν έχει ζητηθεί κάποια συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό, Κώστα Τσιάρα. Σημειώνεται ότι στο συλλαλητήριο συμμετέχουν και περίπου 200 αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα Χανιά, οι οποίοι αναχώρησαν χθες για τον Πειραιά και έφτασαν σήμερα, λίγο μετά τις 6:00 το πρωί.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των αγροτών παραμένουν το υψηλό κόστος παραγωγής, οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και η καταβολή αποζημιώσεων στο 100%, με τους ίδιους να σημειώνουν ότι αυτά τα ζητήματα τέθηκαν στις προηγούμενες συναντήσεις με τον πρωθυπουργό, χωρίς όμως να υπάρξει εξέλιξη που τους ικανοποιεί.

Πέρασαν από απολύμναση τα τρακτέρ

Όπως έγραφε νωρίτερα το DEBATER, η ΕΛ.ΑΣ. έθεσε σε εφαρμογή ειδικό σχέδιο, με δύο σταθμούς απολύμανσης για την ευλογιά των προβάτων στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας, από όπου πέρασαν τα τρακτέρ.

Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Την ίδια ώρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πραγματοποιούνται στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της άφιξης των αγροτών με τα τρακτέρ στο κέντρο.

Στη λεωφόρο Αθηνών θα πραγματοποιηθούν διακοπές στις κάθετες οδούς. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σταδιακά στους εξής δρόμους:

Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα

Λεωφόρο Κηφισού

Λεωφόρο Αθηνών

Πλατεία Καραϊσκάκη

Αγίου Κωνσταντίνου

Πλατεία Ομονοίας

Πανεπιστημίου

Πλατεία Συντάγματος

Τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου

