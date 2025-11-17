Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο 17χρονη έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του καταστήματος

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες

Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο 17χρονη έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του καταστήματος
DEBATER NEWSROOM

Χειροπέδες σε έναν καταστηματάρχη που σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικη πέρασε η ΕΛΑΣ τα ξημερώματα της Κυριακής (17/11).

Σε βάρος του ιδιοκτήτη σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Συγκεκριμένα, το βράδυ του Σαββάτου, 17χρονη μετέβη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου κατανάλωσε αλκοόλ, με αποτέλεσμα να περιέλθει σε κατάσταση μέθης και να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου μετέβησαν στο κατάστημα, όπου εντόπισαν τον ιδιοκτήτη και τον συνέλαβαν.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

ΕΛΛΑΔΑ

