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«Έλιωσε» η χώρα: Έως 41,1°C έδειξαν τα θερμόμετρα – Οι περιοχές που «έβρασαν»

Ξεπέρασε τους 40°C η θερμοκρασία σε 24 σταθμούς

«Έλιωσε» η χώρα: Έως 41,1°C έδειξαν τα θερμόμετρα – Οι περιοχές που «έβρασαν»
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
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Περαιτέρω άνοδο σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα τη Δευτέρα 20 Ιουλίου με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τοπικά τους 41°C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Ρίζα Κορινθίας, στη Μακρακώμη Φθιώτιδας και στην Ωλένη Ηλείας, όπου έφτασε τους 41.1οC.

Στον χάρτη του σχήματος απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως τις 17:30 ώρα Ελλάδας της Δευτέρας 20 Ιουλίου 2026. Στον πίνακα εντός του σχήματος παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40ο σε 24 σταθμούς (περίπου το 4% του συνόλου) και τους 37οC σε 159 σταθμούς του δικτύου (περίπου το 28% του συνόλου).

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meteo.gr

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