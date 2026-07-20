AKTOR: Καλύφθηκε άμεσα το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφηκε για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της AKTOR, καθώς το βιβλίο προσφορών για την άντληση 650 εκατ. ευρώ καλύφθηκε άμεσα, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς.

Η εξέλιξη επιβεβαιώνει τη σημαντική ζήτηση από την επενδυτική κοινότητα για τη χρηματοδότηση του νέου αναπτυξιακού σχεδίου του ομίλου, το οποίο προβλέπει επενδύσεις ύψους 3 δισ. ευρώ έως το 2031, με στόχο τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του σε τομείς όπως οι παραχωρήσεις, οι υποδομές, η ενέργεια και οι ανανεώσιμες πηγές.

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Η διοίκηση της εταιρείας έχει θέσει ως βασική επιδίωξη, μέσω της αύξησης κεφαλαίου, την προσέλκυση ισχυρών διεθνών θεσμικών επενδυτών, διατηρώντας παράλληλα αμετάβλητη τη διοικητική δομή του ομίλου. Σύμφωνα με το επιχειρηματικό πλάνο, στόχος είναι η σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας, με τα EBITDA να προσεγγίσουν τα 650 εκατ. ευρώ έως το 2031.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης του ομίλου, το οποίο περιλαμβάνει και την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 300 εκατ. ευρώ. Με τα νέα κεφάλαια, η AKTOR φιλοδοξεί να επιταχύνει την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, διατηρώντας παράλληλα ισχυρό ισολογισμό και ελεγχόμενο επίπεδο δανεισμού.