Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι γονείς της 15χρονης στο Αγρίνιο, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ΕΡΤ, μετά τις απολογίες τους την Κυριακή 29 Νοεμβρίου για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης της ανήλικης. Είχε προηγηθεί η απόφαση για την προσωρινή κράτηση δύο ακόμη κατηγορουμένων, οι οποίοι κατηγορούνται για πράξεις σε βάρος του κοριτσιού.

Με τη νεότερη εξέλιξη, τέσσερις από τους οκτώ συλληφθέντες έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του DEBATER, οι απολογίες των υπόλοιπων τεσσάρων αναμένονται τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου.

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Οι κατηγορίες σε βάρος των γονέων και η θέση της υπεράσπισης

Και οι δύο γονείς αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, την κατηγορία της μαστροπείας. Σε βάρος της μητέρας έχουν επίσης απαγγελθεί κατηγορίες για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και άμεση συνέργεια σε βιασμό. Στην κατάθεσή της, η 15χρονη κατήγγειλε ότι δεχόταν σωματική βία και ότι η μητέρα της οργάνωνε συναντήσεις με ενήλικους άνδρες στις οποίες την εξανάγκαζε να συμμετέχει.

Ο πατέρας έχει δηλώσει μέσω του συνηγόρου του ότι αγνοούσε τα καταγγελλόμενα περιστατικά, υποστηρίζοντας ότι απουσίαζε για μεγάλα διαστήματα από το σπίτι. Ο δικηγόρος του έχει δηλώσει ότι θα ζητήσει γραφολογική εξέταση των χειρόγραφων σημειώσεων που αποδίδονται στην ανήλικη.

Οι σημειώσεις στη δικογραφία και η προστασία της 15χρονης

Οι Αρχές εξετάζουν τρεις χειρόγραφες σημειώσεις από το τετράδιο της ανήλικης και διασταυρώνουν το περιεχόμενό τους με την κατάθεσή της. Στη δικογραφία έχουν ενταχθεί και ψηφιακά πειστήρια, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», είχαν διαβιβαστεί στις αρμόδιες Αρχές δύο προηγούμενες αναφορές για το ίδιο παιδί, το 2020 για σωματική κακοποίηση και το 2024 για σεξουαλική εκμετάλλευση. Η 15χρονη έχει απομακρυνθεί από το οικογενειακό περιβάλλον με εισαγγελική εντολή και λαμβάνει ψυχολογική υποστήριξη.