Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν δύο άνδρες για την υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης της 15χρονης στο Αγρίνιο, ενώ αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία των απολογιών των γονέων της. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του DEBATER, οι συλλήψεις έχουν φτάσει τις οκτώ και οι απολογίες των υπόλοιπων τεσσάρων συλληφθέντων αναμένονται τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου.

Οι δύο άνδρες που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι κατηγορούνται για πράξεις σε βάρος της ανήλικης. Οι γονείς της αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, την κατηγορία της μαστροπείας και απολογούνται ενώπιον του ανακριτή Αγρινίου.

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Τι έχει καταγγείλει η 15χρονη και τι υποστηρίζει ο πατέρας της

Στην κατάθεσή της παρουσία παιδοψυχιάτρου, η 15χρονη περιέγραψε περιστατικά σωματικής βίας στο σπίτι και κατήγγειλε ότι η μητέρα της οργάνωνε συναντήσεις με ενήλικους άνδρες, στις οποίες την εξανάγκαζε να συμμετέχει.

Ο πατέρας της 15χρονης έχει υποστηρίξει μέσω του συνηγόρου του ότι αγνοούσε τα περιστατικά σεξουαλικής εκμετάλλευσης και ότι απουσίαζε για μεγάλα διαστήματα από το σπίτι. Ο δικηγόρος του έχει επίσης δηλώσει ότι θα ζητήσει γραφολογική εξέταση των χειρόγραφων σημειώσεων που αποδίδονται στην ανήλικη.

Οι σημειώσεις που εξετάζουν οι Αρχές

Στη δικογραφία έχουν ενταχθεί τρεις χειρόγραφες σημειώσεις από το τετράδιο της 15χρονης. Οι αστυνομικοί διασταυρώνουν το περιεχόμενό τους με την κατάθεσή της και εξετάζουν αν προκύπτουν στοιχεία για άλλα πρόσωπα. Στην έρευνα αξιολογούνται επίσης ψηφιακά πειστήρια, μεταξύ των οποίων κινητά τηλέφωνα.

Πριν από τη νέα καταγγελία, το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε διαβιβάσει στις Αρχές δύο αναφορές για την ανήλικη, το 2020 για σωματική κακοποίηση και το 2024 για σεξουαλική εκμετάλλευση. Η 15χρονη έχει απομακρυνθεί από το οικογενειακό περιβάλλον με εισαγγελική εντολή και λαμβάνει ψυχολογική υποστήριξη.