Το Λαϊκό Κόμμα του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό προηγείται στις βουλευτικές εκλογές της Ισπανίας, καθώς η επίσημη καταμέτρηση έφτασε στο 40% το βράδυ της Κυριακής 29 Νοεμβρίου. Στην προσωρινή κατανομή που μετέδωσε η El País στις 22:44 ώρα Ελλάδας, το συντηρητικό PP συγκεντρώνει 133 έδρες, οι Σοσιαλιστές του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ 119 και το ακροδεξιό Vox 49.

Με αυτά τα δεδομένα, Λαϊκό Κόμμα και Vox αθροίζουν 182 έδρες, έξι πάνω από τις 176 που απαιτούνται για απόλυτη πλειοψηφία στην Κάτω Βουλή των 350 εδρών. Αν προστεθούν και οι δύο έδρες που καταγράφονται χωριστά για το περιφερειακό UPN της Ναβάρας, το άθροισμα ανεβαίνει στις 184.

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Από τη διαφορά των 0,4 μονάδων στην πρώτη εικόνα για τις έδρες

Η δημοσίευση των προσωρινών αποτελεσμάτων άρχισε στις 22:00 ώρα Ελλάδας, μόλις έκλεισαν οι κάλπες στα Κανάρια Νησιά. Με καταμετρημένο το 20,26%, το Λαϊκό Κόμμα συγκέντρωνε 30,65% των ψήφων και οι Σοσιαλιστές ακολουθούσαν με 30,25%. Δεκαοκτώ λεπτά αργότερα, με την ενσωμάτωση στο 40%, το PP διατηρούσε την πρώτη θέση και το Vox είχε ανέβει από τις 46 στις 49 έδρες στην προσωρινή κατανομή.

Το προβάδισμα του Φεϊχό στην εκτίμηση της RTVE είχε φανεί ήδη με το κλείσιμο της κάλπης στην ηπειρωτική Ισπανία. Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στις έδρες, καθώς από την τελική κατανομή θα κριθεί αν το PP και το Vox θα διατηρήσουν τους αριθμούς για να σχηματίσουν πλειοψηφία, εφόσον συμφωνήσουν.

Πάνω από 78% η συμμετοχή στα πρώτα στοιχεία

Η συμμετοχή διαμορφωνόταν στο 78,83% στα στοιχεία που αντιστοιχούσαν στο 20,26% της καταμέτρησης. Η υψηλή προσέλευση είχε φανεί πριν κλείσουν οι κάλπες. Στις 19:00 ώρα Ελλάδας είχε ήδη ψηφίσει περίπου το 68,1% των εκλογέων, έναντι 53,1% την αντίστοιχη ώρα στις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου 2023.

Το ιστορικό υψηλό παραμένει στις εκλογές του 1982, όταν η συμμετοχή άγγιξε το 80% και οι Σοσιαλιστές του Φελίπε Γκονθάλεθ κέρδισαν την απόλυτη πλειοψηφία. Τις φετινές πρόωρες εκλογές είχε προκηρύξει ο Σάντσεθ στις αρχές Οκτωβρίου, μετά την απόρριψη δύο κυβερνητικών διαταγμάτων για τη στέγαση.