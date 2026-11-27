Ήταν 11 ετών όταν, σύμφωνα με την κατάθεσή της, άρχισε η σεξουαλική κακοποίηση που κατήγγειλε η 15χρονη στο Αγρίνιο. Το κορίτσι περιέγραψε στους αστυνομικούς συστηματική σωματική βία από τους γονείς του και απέδωσε στη μητέρα του κεντρικό ρόλο στον εξαναγκασμό του σε γενετήσιες πράξεις με ενήλικους άνδρες έναντι χρημάτων.

Σύμφωνα με το AgrinioPress, η 15χρονη κατέθεσε παρουσία παιδοψυχιάτρου που είχε οριστεί ως πραγματογνώμονας. Αναγνώρισε άνδρες τους οποίους κατήγγειλε για πράξεις σε βάρος της και αναφέρθηκε χωριστά σε ακόμη ένα περιστατικό κακοποίησης, όταν ήταν μικρότερη. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί επτά άτομα, ανάμεσά τους οι δύο γονείς της, ενώ οι Αρχές αναζητούν ακόμη έναν κατηγορούμενο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο κλήσεις και η κατάθεση στην Αστυνομία

Στις 21 Νοεμβρίου, πρόσωπο που εμπιστευόταν η 15χρονη κάλεσε τη γραμμή 1056 του «Χαμόγελου του Παιδιού». Το κορίτσι βρισκόταν δίπλα του και μίλησε απευθείας με κοινωνικό λειτουργό, ο οποίος την ενημέρωσε για τη διαδικασία της καταγγελίας.

Την επόμενη ημέρα, Κυριακή 22 Νοεμβρίου, η ανήλικη πήγε στην Αστυνομία μαζί με το πρόσωπο στο οποίο είχε μιλήσει. Όταν έφτασε, δίστασε να προχωρήσει από φόβο. Επικοινώνησε ξανά με τη γραμμή και, με τη στήριξη ψυχολόγου του οργανισμού, προχώρησε στην καταγγελία. Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι της οικογένειας και συνέλαβαν τους γονείς για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Οι αναφορές που είχαν φτάσει στις Αρχές το 2020 και το 2024

Η οικογένεια είχε απασχολήσει τον οργανισμό χρόνια πριν από την κατάθεση της 15χρονης. Όπως είχε αναφέρει το DEBATER στο ρεπορτάζ για τις δύο προγενέστερες αναφορές στις Αρχές, το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές το 2020 για καταγγελία σωματικής κακοποίησης και το 2024 για καταγγελία σεξουαλικής εκμετάλλευσης του ίδιου παιδιού.

Στο έγγραφο του 2020 που παρουσίασε το AgrinioPress, ο οργανισμός διαβίβαζε στην Εισαγγελία αναφορά προσώπου που είχε καταγγείλει επανειλημμένα περιστατικά βίας από τη μητέρα και ζητούσε παρέμβαση για την προστασία του παιδιού. Μετά τη νέα καταγγελία, η 15χρονη απομακρύνθηκε από το οικογενειακό περιβάλλον με εισαγγελική εντολή και λαμβάνει ψυχολογική υποστήριξη.

Την Κυριακή οι απολογίες των επτά

Σύμφωνα με το AgrinioPress, στα αδικήματα που περιλαμβάνει η εισαγγελική παραγγελία συγκαταλέγονται η μαστροπεία, ο βιασμός ανηλίκου κατά συρροή, οι γενετήσιες πράξεις έναντι αμοιβής και η ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη. Οι δύο γονείς αντιμετωπίζουν την κατηγορία της μαστροπείας, ενώ στη μητέρα αποδίδεται επιπλέον άμεση συνέργεια σε βιασμό κατά συρροή. Η παραγγελία αναφέρεται και σε πρόσωπα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Οι γονείς και οι άλλοι πέντε συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου. Για τον όγδοο κατηγορούμενο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και οι αναζητήσεις συνεχίζονται.