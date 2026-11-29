Αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών μετά την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στο τμήμα Πειραιάς – Μεταμόρφωση.

Σύμφωνα με την Hellenic Train αποκατάσταση έγινε στις 20:49 με βάση την ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.