Hellenic Train: Αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του Προαστιακού Αθηνών
Σύμφωνα με την Hellenic Train αποκατάσταση έγινε στις 20:49 με βάση την ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.
Αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών μετά την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στο τμήμα Πειραιάς – Μεταμόρφωση.
Σύμφωνα με την Hellenic Train αποκατάσταση έγινε στις 20:49 με βάση την ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.
πηγή στην Google
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