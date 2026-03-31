Αγρίνιο: Παραδόθηκε ο άνδρας που λήστεψε πρατήριο υγρών καυσίμων – Ιερέας επέστρεψε τα χρήματα

Απρόσμενη εξέλιξη είχε η υπόθεση ληστείας βενζινάδικου στο Αγρίνιο καθώς ο δράστης παραδόθηκε στις Αρχές, ενώ ένας ιερέας επέστρεψε τα χρήματα στην επιχείρηση.

Συγκεκριμένα, ο δράστης το βράδυ της Τετάρτης 25/3 στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου απείλησε με μαχαίρι τον εργαζόμενο και κατάφερε να αποσπάσει περίπου 700 ευρώ.

Ωστόσο, στη συνέχεια το μετάνιωσε και με τη βοήθεια ενός ιερέα παρέδωσε τα χρήματα και παραδόθηκε στις Αρχές.

«Αυτό που έπρεπε να κάνουμε, το κάναμε, να του προτείνουμε να επιστραφούν τα χρήματα και να, από μόνος του να οδηγηθεί εκεί που οδηγήθηκε και νομίζω είναι σε πολύ καλύτερο δρόμο τώρα όλη η οικογένειά του. Υπάλληλος ήταν κι εκείνος» ανέφερε μιλώντας στο MEGA ο ιερέας για να προσθέσει:

«Στη φύση του γενικά, από μικρό παιδί δεν είχε τέτοια γραμμή. Ήταν ένα λάθος πάνω σε μία απόγνωση. Δόξα τω Θεώ όμως έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Μιλήσαμε, τον καθοδήγησα. Προσπάθησε. Μου ζήτησε να επιστρέψω εγώ, ντρεπόταν να πάει, πήγα εγώ τα χρήματα. Οπότε χάρη του Θεού πήγαν όλα καλά και ευλογημένα. Είναι ένας άνθρωπος, είναι στην κοινωνία μας. Μακάρι να μην οδηγούνται άνθρωποι σε απόγνωση. Ήταν συντετριμμένος. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε κάτι που είναι ένα σημάδι ότι υπάρχει κάτι καλό στην κοινωνία. Ότι και λάθος να κάνει κάποιος, μπορούμε να τον βοηθήσουμε να το ξεπεράσει. (…) Είχε φτάσει σε μία απόγνωση».

Από την πλευρά του, ο υπάλληλος του βενζινάδικου ανέφερε: «Τυχαίνει να τον ξέρω τον ιερέα. Μου λέει ‘Δημήτρη, εσύ ήσουν προχθές που σε λήστεψαν;’ Του λέω ‘ναι’. Μου λέει ‘έλα λίγο να σου πω’. Μου λέει ‘ήρθε ο δράστης, εξομολογήθηκε εχθές και θέλει να επιστρέψει το ποσό και να παραδοθεί. Θα πάει σήμερα να παραδοθεί το πρωί’. Είχε έναν φάκελο εκεί με 700 ευρώ. Βασικά ήταν 695 αυτά που έκλεψε, μας έδωσε και 5 ευρώ επιπλέον, 700. Έχω ηρεμήσει τώρα. Μου είπε ότι ήταν σε απόγνωση. Έχει έναν φούρνο αυτός τον οποίο τον έχουν βγάλει σε πλειστηριασμό, έχει χρέη και οδηγήθηκε σε αυτή την πράξη του».