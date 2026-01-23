Αγρίνιο: «Λειτούργησα υπό καθεστώς φόβου, δεχόμουν απειλές και είδα όπλο», λέει ο δράστης – Νέα στοιχεία για το άγριο έγκλημα

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση δολοφονίας του 50χρονου κοινοτάρχη στο Αγρίνιο, με τον 44χρονο κατηγορούμενο να βρίσκεται προφυλακισμένος και να υποστηρίζει ότι ενήργησε υπό το καθεστώς φόβου.

Από την πρώτη στιγμή, ο 44χρονος ισχυρίζεται πως η πράξη του ήταν αποτέλεσμα αυτοάμυνας, αναφέροντας ότι το πρωινό της 17ης Ιανουαρίου το θύμα τον ακολούθησε και τον απείλησε με καραμπίνα. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι το προηγούμενο διάστημα δεχόταν απειλές από τον 50χρονο.

«Έχω μετανιώσει. Λειτούργησα υπό καθεστώς φόβου. Δεχόμουν απειλές και είδα όπλο», φέρεται να ανέφερε, μεταξύ άλλων, κατά τη μαραθώνια απολογία του.

Ωστόσο, τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να αντικρούουν τους ισχυρισμούς του. Σύμφωνα με αυτά, ο 50χρονος δέχθηκε τρεις πυροβολισμούς από την πίσω αριστερή πλευρά του οχήματός του, με τα σκάγια να τον πλήττουν στο κεφάλι και την πλάτη.

Παράλληλα, το «Live News» έφερε στο φως νέα φωτογραφία-ντοκουμέντο από τη σκηνή μετά τους πυροβολισμούς, στην οποία διακρίνεται ανοιχτό το παράθυρο του αυτοκινήτου από την πλευρά του οδηγού.

Σχολιάζοντας τα δεδομένα της υπόθεσης, ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, ανέφερε πως το ανοιχτό παράθυρο ενδέχεται να υποδηλώνει ότι προηγήθηκε λεκτική αντιπαράθεση.

Όπως σημείωσε, είναι πιθανό το θύμα να σταμάτησε και να απείλησε με άδεια καραμπίνα, θεωρώντας ότι ο δράστης δεν θα πυροβολήσει. «Ακόμα κι αν συνέβη αυτό, τη στιγμή που το θύμα είχε απομακρυνθεί, δεν υπήρχε καμία δικαιολογία για να πατηθεί η σκανδάλη», υπογράμμισε.