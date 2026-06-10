Σοκαριστικό τροχαίο στο Αγρίνιο: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό βάθους 30 μέτρων – Γλύτωσαν μητέρα και το παιδί της

Σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Αγρίνιο το απόγευμα της Τρίτης, 9 Ιουνίου, όταν ένα όχημα έπεσε από τον γκρεμό στην περιοχή της Αγίας Σοφίας Θέρμου, στο ύψος του νεκροταφείου.

Σύμφωνα με το agriniopress, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε μεγάλο βάθος, περίπου 30 μέτρα κάτω από το δρόμο, μέσα σε πυκνή βλάστηση.

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Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές. Στο σημείο έσπευσε το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θέρμου με ένα όχημα, καθώς και η Αστυνομία Θέρμου, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση.

Οι δύο επιβαίνοντες, μια μητέρα με το παιδί της, μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Θέρμου για την παροχή ιατρικής φροντίδας και την απαραίτητη εκτίμηση της κατάστασής τους.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η εκτροπή διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.