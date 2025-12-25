Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Αγρίνιο: Αιματηρή συμπλοκή στο κέντρο της πόλης, μαχαίρωσαν 23χρονο – Αναζητούνται οι δράστες

Το επεισόδιο φέρεται να έγινε για "ασήμαντη αφορμή"

DEBATER NEWSROOM

Ανάστατο είναι το Αγρίνιο από την είδηση του τραυματισμού από μαχαίρωμα ενός νεαρού άνδρα τα ξημερώματα των Χριστουγέννων 25/12.

Όπως αναφέρει το agrinionews.gr, το επεισόδιο σημειώθηκε σε κεντρικότατο σημείο της πόλης για «ασήμαντη αφορμή».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ομάδα ατόμων με κουκούλες φέρεται να ενεπλάκη στο επεισόδιο με δύο άλλα άτομα, εκ των οποίων το ένα δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι.

Πρόκειται για 23χρονο που τραυματίστηκε στο πόδι και διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Αγρίνιου, όπου του έγιναν ράμματα.

Οι αστυνομικές αρχές σχημάτισαν δικογραφία και αναζητούν τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο.

