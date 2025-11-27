Αγριεύει κι άλλο η κακοκαιρία Adel – Σφοδρές βροχές και χαλάζι σε 7 περιοχές τις επόμενες ώρες (χάρτες)

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η κακοκαιρία Adel, που σαρώνει τη χώρα με έντονα καιρικά φαινόμενα, έχοντας προκαλέσει ήδη αρκετά προβλήματα.

Το βράδυ της Τετάρτης 26/11 ήταν δύσκολο κυρίως για την Κέρκυρα και την Αιτωλοακαρνανία, όπου σημειώθηκαν πλημμύρες, υπερχειλίσεις ρεμάτων και κατολισθήσεις. Μάλιστα, ήχησε το 112, με σύσταση για περιορισμό μετακινήσεων, ενώ τα σχολεία και στις δύο περιπτώσεις παρέμειναν σήμερα κλειστά.

Τα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες αναμένεται να ενταθούν και για τον λόγο αυτό συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. H κινηση της κακοκαιρίας #Adel το επόμενο τριήμερο . Περισσότερα στα δελτία του @Starchannelnew1 και στο @wwwstargr pic.twitter.com/QUJLh71YWP— Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 27, 2025

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

1) Σήμερα Πέμπτη βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές , ωστόσο ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα, στη Λακωνία, καθώς και στην Κεντρική Μακεδονία (Νομοί Σερρών και Χαλκιδικής), την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

2) Αύριο Παρασκευή συνεχίζεται η κακοκαιρία στη χώρα μας, ωστόσο στη δυτική Ελλάδα ο καιρός θα γίνει γρήγορα άστατος . Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά πολύ ισχυρά στην ανατολική Μακεδονία τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα.

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται ήδη σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι Περιφέρειες και οι Δήμοι των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας απευθύνει νέα προειδοποίηση για έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και κατά τόπους ισχυρούς ανέμους τις επόμενες ώρες σε 7 περιοχές, που ενδέχεται να συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις.

Επίκεντρο της επιδείνωσης θα αποτελέσουν οι εξής περιοχές:

-Ιόνιο,

-Αιτωλοακαρνανία,

-Δυτική και Νότια Πελοπόννησος,

-Κεντρική Μακεδονία,

-Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Για ένα ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται από την κεντρική Ευρώπη ως την κεντρική Μεσόγειο και αναμένεται να κινηθεί Α-ΒΑ και να προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο, την κεντροανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προειδοποιεί από την πλευρά του και ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Όπως αναφέρει:

«Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ιδιαίτερα στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα.

Την Παρασκευή (28/11), βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται σχεδόν σε όλη τη χώρα, με τις σημαντικότερες από αυτές να εντοπίζονται στις ανατολικές και νότιες περιοχές της. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βουνά της δυτικής, της κεντρικής και της βόρειας Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν: στη Δ-ΒΔ Ελλάδα και τις κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας Α-ΒΑ 3 με 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα σημειώσει πτώση».

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σήμερα προβλέπονται πολύ έντονες βροχές και καταιγίδες στα Επτάνησα, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά Ελλάδα, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στις συγκεκριμένες περιοχές, το χαλάζι ενδέχεται να έχει μεγάλο μέγεθος, ενώ αναμένονται και λασποβροχές λόγω μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις φτάνοντας τα 6-8 μποφόρ στα πελάγη.

Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην κατηγορία 5, δηλαδή στην υψηλότερη βαθμίδα της κλίμακας, που αφορά ακραία φαινόμενα.

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου η κακοκαιρία θα συνεχιστεί, επηρεάζοντας έντονα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ενώ ιδιαίτερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα διατηρηθούν και στη δυτική Ελλάδα έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Οι μετεωρολογικοί χάρτες που συνοδεύουν τις προβλέψεις αποτυπώνουν υψηλή πιθανότητα χαλαζοπτώσεων, με ενδείξεις για χαλάζι άνω των δύο εκατοστών σε ορισμένες περιοχές, καθώς και σημεία όπου αναμένονται μεγάλες ποσότητες χαλαζιού.