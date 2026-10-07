Στο Μαξίμου ο Μάρκο Ρούμπιο – Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Στο Μέγαρο Μαξίμου έφτασε το απόγευμα της Τετάρτης ο Μάρκο Ρούμπιο, για τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ μετέβη στο πρωθυπουργικό μέγαρο μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του στην Πνύκα.

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Διμερής συνάντηση και διευρυμένες συνομιλίες

Το πρόγραμμα προβλέπει αρχικά διμερή συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών και στη συνέχεια διευρυμένες συζητήσεις με τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών.

Στην ελληνική αντιπροσωπεία συμμετέχουν:

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης .

. Η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του πρωθυπουργού, Αικατερίνη Νασίκα.

Ο διευθυντής της Α7 Διεύθυνσης του υπουργείου Εξωτερικών, Λουκάς Καρατσώλης.

Ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αντώνιος Αλεξανδρίδης.

Η διευθύντρια του Γραφείου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Αριστοτελία Πελώνη.

Μετά την ομιλία στην Πνύκα

Νωρίτερα, ο Ρούμπιο αναφέρθηκε στην επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση των Ηνωμένων Πολιτειών και του δυτικού πολιτισμού.

Η συνάντηση στο Μαξίμου πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας–ΗΠΑ.