Άγρια συμπλοκή ανηλίκων στον Πύργο – Τουλάχιστον 20 άτομα “ήρθαν στα χέρια”, έγιναν 5 προσαγωγές

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (11/6) στην πλατεία Δικαστηρίων στον Πύργο.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, oμάδες ανήλικων ήρθαν στα χέρια σε ένα περιστατικό με διάρκεια. Οι περίοικοι αντιλήφθηκαν πως ο καβγάς που ξεκίνησε δεν ήταν κάτι που θα σταματούσε άμεσα και κάλεσαν στο κέντρο της Δ.Α. Ηλείας στο “100” προκειμένου να έλθει η Αστυνομία.

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Από τις περιγραφές που δόθηκαν υπήρξε μια μεγάλη κινητοποίση δυνάμεων καθώς τουλάχιστον 20 άτομα ήταν παρόντα ή συμμετείχαν στην συμπλοκή.

Αστυνομικοί από το Α.Τ. Πύργου, την ομάδα ΔΙΑΣ και άλλες υπηρεσίες, έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στην προσαγωγή πέντε ανήλικων.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως αφορμή για τη συμπλοκή στάθηκε η διεκδίκηση μιας νεαρής κοπέλας.