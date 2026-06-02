ΚΚΕ για δηλώσεις Ντίλιαν: “Ο κόσμος το έχει τούμπανο” και η κυβέρνηση της ΝΔ “κρυφό καμάρι”

Πυρά για την στάση της κυβέρνησης στο θέμα των υποκλοπών εκτόξευσε το μεσημέρι της Τρίτης (2/6) μέσω ανακοίνωσης του το ΚΚΕ μετά τις νέες δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν.

Στο σχόλιο του αναφέρεται ότι "ο λαός σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, να δυναμώσει την πάλη του ενάντια στην εξουσία και το κράτος που έχει στο DNA του την καταστολή και το "ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων".

Αναλυτικά:

Για μια ακόμη φορά, αναδεικνύεται αυτό που “ο κόσμος έχει τούμπανο” και η κυβέρνηση της ΝΔ “κρυφό καμάρι”, ότι ιδιωτικές εταιρείες προμηθεύουν, συστηματικά και με βάση το αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο, τις κρατικές αρχές με κατασκοπευτικά λογισμικά, οι οποίες τα αξιοποιούν για τους δικούς τους αντιλαϊκούς σκοπούς, βάζοντας στο στόχαστρο, πάνω απ’ όλα, τον “εχθρό λαό”.

Αυτές οι πρακτικές αποτελούν τρόπο λειτουργίας όλων των κυβερνήσεων, με τη βούλα του “κράτους δικαίου” της ΕΕ, γι’ αυτό και οι εν λόγω “ιδιώτες” μπορούν να επικαλούνται αυτό το “κράτος δικαίου”, μαζί με πρώην πρωθυπουργούς, παλιά και “νέα” κόμματα, που έχουν στηρίξει το θεσμικό πλαίσιο των παρακολουθήσεων.

Σε κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις και στο σκάνδαλο των υποκλοπών επιβεβαιώνουν ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμιά εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις και τα κόμματα του κεφαλαίου και της ΕΕ. Μπορεί, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, να δυναμώσει την πάλη του ενάντια στην εξουσία του κεφαλαίου, ενάντια στο σημερινό σύστημα και το κράτος που έχει στο DNA του την καταστολή και το “ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων”.