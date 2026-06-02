Βελόπουλος: Να σταματήσουμε κάθε χρηματοδότηση στην Αλβανία

«Ο Μητσοτάκης αγκαλιάζει τον Ράμα. Ο Τσίπρας τον θεωρεί φίλο του. Το ΠΑΣΟΚ δεν μιλάει. Τα υπόλοιπα κόμματα κάνουν γαργάρα», δήλωσε, ο Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή τα όσα είπε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, μετα τα τελευταία επεισόδια στη γειτονική χώρα, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, όπου τραυματίστηκε Έλληνας ομογενής.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, υποστηρίζει ότι «γι’ αυτό ουδέποτε ψήφισαν την έκθεση προόδου της Αλβανίας για την είσοδο στην ΕΕ, δίνοντας έτσι το δικαίωμα στον Ράμα να παίρνει πόρους από την ΕΕ και χρήματα από την Ελλάδα», ζητάει «να κληθεί η Αλβανίδα πρέσβης στο Υπουργείο εξωτερικών για εξηγήσεις» και καταλήγει: «Και επειδή δεν επαρκούν, να απελαθεί τώρα και να σταματήσουμε κάθε χρηματοδότηση στον Ράμα».