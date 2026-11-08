Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα: Βρέθηκε βαλίτσα με ανθρώπινη σορό σε πεζοδρόμιο

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής 8 Νοεμβρίου στον Άγιο Παντελεήμονα, στην Αθήνα, έπειτα από τον εντοπισμό ανθρώπινης σορού μέσα σε βαλίτσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η βαλίτσα βρέθηκε σε πεζοδρόμιο της περιοχής, προκαλώντας την κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

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Στο σημείο σπεύδουν αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε εκεί η βαλίτσα με τη σορό.

Άγιος Παντελεήμονας: Σε εξέλιξη η κινητοποίηση της αστυνομίας

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του νεκρού προσώπου, ούτε για τις συνθήκες θανάτου του.

Επίσης, δεν έχει διευκρινιστεί πότε και από ποιον τοποθετήθηκε η βαλίτσα στο συγκεκριμένο σημείο.

Η υπόθεση βρίσκεται σε αρχικό στάδιο διερεύνησης και αναμένονται νεότερες πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές.