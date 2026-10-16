Βίντεο ντοκουμέντο DEBATER: Χτύπησαν ηλικιωμένο στον Άγιο Παντελεήμονα και του άρπαξαν τον σταυρό

Στόχος ληστείας έγινε ένας ηλικιωμένος στον Άγιο Παντελεήμονα στη λεωφόρο Ιωνίας, με τους δράστες να του επιτίθενται και να του αρπάζουν τον σταυρό που φορούσε.

Το βίντεο ντοκουμέντο του DEBATER καταγράφει τη ληστεία, με τον ηλικιωμένο άνδρα να πέφτει θύμα επίθεσης σε ένα ακόμη περιστατικό που προκαλεί ανησυχία στην περιοχή.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες χτύπησαν τον ηλικιωμένο και στη συνέχεια του αφαίρεσαν τον σταυρό, προτού απομακρυνθούν από το σημείο.

Κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν την αγανάκτησή τους για τα περιστατικά παραβατικότητας, κάνοντας λόγο για επαναλαμβανόμενες επιθέσεις και ληστείες από συγκεκριμένα άτομα.

Το βίντεο ντοκουμέντο του DEBATER αποτυπώνει στιγμές από το περιστατικό και φέρνει στο προσκήνιο την ανησυχία των πολιτών για την ασφάλειά τους.