Άγιος Παντελεήμονας: Άγνωστη η αιτία θανάτου της 24χρονης από τη Μπουρκίνα Φάσο – Αναμένεται να καταθέσει ο φίλος της

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση της γυναικείας σορού που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα το απόγευμα της Κυριακής, 8 Νοεμβρίου στον Άγιο Παντελεήμονα.

Υπενθυμίζεται ότι, η σορός ανήκει σε μία 24χρονη γυναίκα από την Μπουρκίνα Φάσο. Η αναγνώρισή της έγινε μέσω των δακτυλικών αποτυπωμάτων, τα οποία υπήρχαν στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Αστυνομίας.

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Όπως προέκυψε από την έρευνα, στις 29 Οκτωβρίου ένας φίλος της είχε δηλώσει την εξαφάνισή της στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, με τις αρχές να αναζητούν έκτοτε τα ίχνη της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 24χρονη είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για υπόθεση που αφορούσε τη νομοθεσία περί αλλοδαπών και συγκεκριμένα την παράνομη είσοδό της στη χώρα. Στη συνέχεια, ωστόσο, είχε προχωρήσει κανονικά στην έκδοση των απαραίτητων εγγράφων.

Δεν προσδιορίστηκε η ακριβής αιτία θανάτου

Η νεκροψία-νεκροτομή ολοκληρώθηκε, χωρίς να καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία θανάτου της γυναίκας. Παράλληλα, ο ιατροδικαστής δεν διαπίστωσε κακώσεις ή εμφανή σημάδια τραυματισμού στο σώμα της.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εκτίμηση, ο θάνατός της τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από τον εντοπισμό της σορού.

Η γυναίκα βρέθηκε μέσα στη βαλίτσα με τα πόδια δεμένα, γεγονός που προσθέτει νέα ερωτήματα στην υπόθεση και βρίσκεται στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, αναμένεται να κληθεί για κατάθεση ο φίλος της 24χρονης, ο οποίος είχε δηλώσει την εξαφάνισή της στα τέλη Οκτωβρίου.

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Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησε το άτομο ή τα άτομα που μετέφεραν και εγκατέλειψαν τη βαλίτσα στο πεζοδρόμιο.

Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον τόσο στον εντοπισμό εκείνου που άφησε τη βαλίτσα στο σημείο όσο και στη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 24χρονη.

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Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί τι ακριβώς προηγήθηκε του θανάτου της γυναίκας.