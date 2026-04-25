Άγιος Δημήτριος: Αυτό είναι το μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών με το οποίο δολοφονήθηκε ο 27χρονος – Τι αποκάλυψε ο καθ’ ομολογίαν δράστης

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται οι λεπτομέρειες για το φονικό όπλο της δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο, αλλά και οι ισχυρισμοί του 20χρονου δράστη, ενώ οι έρευνες των Αρχών για τις συνθήκες της τραγωδίας συνεχίζονται.

Μετά από υπόδειξη του ίδιου του καθ’ ομολογίαν δράστη, οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εντόπισαν το μαχαίρι της δολοφονίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για ένα όπλο μήκους 20 εκατοστών, το οποίο ο 20χρονος είχε επιχειρήσει να εξαφανίσει. Όπως διαπιστώθηκε, το είχε κρύψει σε κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας όπου διαμένει με την οικογένειά του, τοποθετώντας το στην ταράτσα, πίσω από έναν θερμοσίφωνα.

«Ήταν κάτι στιγμιαίο» – Το χρονικό της συμπλοκής

Στις πρώτες του δηλώσεις προς τις Αρχές, ο 20χρονος ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος, κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που «ξέφυγε» μετά από έντονη λεκτική αντιπαράθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δολοφονική επίθεση ακολούθησε μια ανταλλαγή ύβρεων.

Ο δράστης φέρεται να εκτόξευσε απειλές κατά του 27χρονου. Το θύμα αντέδρασε στις προκλήσεις και αμέσως μετά, ο 20χρονος έβγαλε το μαχαίρι και κατάφερε το θανάσιμο χτύπημα.

Ο κατηγορούμενος, στον οποίο έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη στις 10:00 το πρωί, ισχυριζόμενος πως δεν είχε προσχεδιάσει την αφαίρεση της ζωής του 27χρονου.

Ελεύθεροι οι συγκατηγορούμενοι για υπόθαλψη

Παράλληλα, το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο αποφάσισε να αφεθούν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη τους οι τρεις νεαροί (δύο γυναίκες και ένας άνδρας) που αντιμετωπίζουν την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία.

Η υπεράσπισή τους υποστήριξε ότι οι πελάτες τους προσήλθαν αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ για να καταγγείλουν το συμβάν και να διευκολύνουν τις έρευνες. Η εκδίκαση της υπόθεσής τους αναβλήθηκε για την προσεχή Δευτέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάσθηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 27χρονου ημεδαπού, που έλαβε χώρα βραδινές ώρες της 22-04-2026, στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ύστερα από έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, συνολικά -4- ημεδαποί (δύο άνδρες 20 και 21 ετών και δύο 20χρονες γυναίκες), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για ανθρωποκτονία με δόλο, υπόθαλψη εγκληματία, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προηγήθηκε ενδελεχής έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν στοιχεία και ευρήματα, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων ταυτοποιήθηκε ο 20χρονος, ως φερόμενος δράστης της ανθρωποκτονίας, ενώ επιπλέον κατηγορούνται ο 21χρονος και οι δύο γυναίκες, για υπόθαλψη εγκληματία.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση της ανθρωποκτονίας, ενώ παράλληλα διακριβώθηκε και το κίνητρο της πράξης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.