Άγιος Δημήτριος: «Εμείς δώσαμε τον καθ’ ομολογίαν δράστη της δολοφονίας του 27χρονου», λένε οι δύο νεαρές γυναίκες

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, με τον καθ’ ομολογίαν δράστη να οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης και τις δύο νεαρές γυναίκες που συνελήφθησαν να υποστηρίζουν πως εκείνες υπέδειξαν τον ένοχο στις Αρχές.

Ο δικηγόρος των δύο γυναικών που κατηγορούνται για υπόθαλψη, Νίκος Ιωάννου, προχώρησε σε αποκαλυπτικές δηλώσεις στον ΣΚΑΪ, τονίζοντας πως οι πελάτισσές του όχι μόνο δεν παρείχαν κάλυψη στον 20χρονο, αλλά ήταν εκείνες που έλυσαν τον γρίφο της υπόθεσης.

«Μόλις ξεπέρασαν το αρχικό σοκ, πέρασαν το κατώφλι της ΓΑΔΑ και κατήγγειλαν την πράξη. Αυτές έδωσαν τον δράστη στις Αρχές», ανέφερε ο κ. Ιωάννου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ψυχολογική κατάσταση της μίας εκ των δύο γυναικών, η οποία αποτελούσε το πρόσωπο της «ερωτικής αντιζηλίας», έχοντας διατηρήσει σχέση διαδοχικά με το θύμα και τον θύτη. Ο δικηγόρος της έκανε λόγο για μια «τραγική κατάσταση» και ένα ασήκωτο «ηθικό βάρος» που θα φέρει για την υπόλοιπη ζωή της.

Η υπερασπιστική γραμμή του 20χρονου

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης, ο οποίος υπηρετεί τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό, οδηγήθηκε στο Ναυτοδικείο όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

Ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο συνήγορός του, Ευάγγελος Μπιτσαξής, υποστήριξε πως ο 20χρονος βρίσκεται σε κατάσταση βαθιάς συντριβής, επαναλαμβάνοντας πως δεν είχε πρόθεση να αφαιρέσει τη ζωή του 27χρονου. Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Τρίτη.

Το χρονικό και οι ελεύθερες συλλήψεις

Το κίνητρο του εγκλήματος, που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, φέρεται να ήταν η ερωτική αντιζηλία. Το θύμα, γιος ανώτατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ., δέχθηκε το μοιραίο πλήγμα από μαχαίρι κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε κανονιστεί στον Άγιο Δημήτριο.

Εκτός από τον δράστη, συνελήφθησαν ένας 18χρονος φίλος του και οι δύο προαναφερόμενες γυναίκες με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία. Και οι τρεις αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ η δίκη τους έχει οριστεί για τη Δευτέρα στο πλαίσιο του Αυτοφώρου.