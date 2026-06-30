Άγιος Δημήτριος: Αθώοι για υπόθαλψη τρεις φίλοι του δράστη της δολοφονίας του 27χρονου στο Πάρκο Ασυρμάτου

Την αθώωση των τριών 20χρονων, δύο κοριτσιών και ενός αγοριού, που δικάστηκαν για υπόθαλψη εγκληματία στην υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο τον περασμένο Απρίλιο, αποφάσισε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο.

Κατά πλειοψηφία το δικαστήριο αθώωσε τις δύο 20χρονες και τον συνομήλικο τους, αποφασίζοντας παράλληλα την διενέργεια ποινικής έρευνας για βαρύτερο αδίκημα σε βάρος του τελευταίου που ήταν παρών στο σημείο όπου το θύμα, γιος υψηλόβαθμου αξιωματικού της Αστυνομίας, δέχθηκε θανάσιμα πλήγματα από το μαχαίρι του δράστη.

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Οι τρεις 20χρονοι βρέθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου, κατηγορούμενοι ότι βοήθησαν τον δράστη της δολοφονίας του 27χρονου τον περασμένο Απρίλιο στο Πάρκο Ασυρμάτου στην Δάφνη.

Το δικαστήριο, αποδεχόμενο σχετική εισαγγελική πρόταση, μετά την αθωωτική ετυμηγορία ως προς την υπόθαλψη, έλαβε απόφαση να γίνει έρευνα σε βάρος του 20χρονου, από την Εισαγγελία Πρωτοδικών για το αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος της απλής συνέργειας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση.

«Ήταν σε γνώση του γιατί πήγαν στο πάρκο. Τον παράτησαν να πεθάνει. Ακόμα και σε συνθήκες πολέμου δεν αφήνεις κάποιον να πεθάνει», είχε πει για τον κατηγορούμενο η εισαγγελέας.

«Ο κατηγορούμενος τον άφησε τον γιο μου αιμόφυρτο και έφυγε. Δεν του είπε του δράστη “ρε αλήτη τι έκανες; Δεν έχω δουλειά μαζί σου δολοφόνε”. Πήγαν στο αυτοκίνητο μαζί και έφυγαν», είχε καταθέσει ο πατέρας του θύματος.

Με την απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου διαβιβάζονται άμεσα τα πρακτικά της δίκης στην Εισαγγελία, προκειμένου να ξεκινήσει η ποινική έρευνα για τον 20χρονο.

Να σημειωθεί ότι ο δράστης της δολοφονίας, επίσης 20 ετών, είναι προσωρινά κρατούμενος με απόφαση του Ναυτοδικείου, καθώς διέπραξε το έγκλημα ενώ υπηρετούσε την θητεία του.